Egy ideig biztosan nem láthatjuk képernyőn a világbajnok kajakozót

A Nagy Ő és az Exatlon sztárja visszavonul a média világától, hogy teljes mértékben sportolói karrierjére összepontosítson. Tóth Dávid olimpikon és világbajnok jelenleg a magyar kajak szakág szövetségi kapitányaként látja a jövőt.

Visszavonul a szerepléstől a korábbi Nagy Ő (Fotó: MW Archiv)

Sportkarrierjére fókuszál az egykori Nagy Ő

A világbajnok kajakozó lapunknak elárulta, hogy bár egy nagyon izgalmas időszak volt az életében, amikor a Dancing with the Stars színpadán egy új sportágban próbálhatta ki magát, vagy amikor az Ázsia Expresszben próbált szerencsét, ám szíve a kajak-kenu világához húzza.

Nekem egy kitekintés volt a médiában szerepelni. Valóban nagyon izgalmas periódusa volt ez az életemnek, de nekem a sportolói pályafutásom a legfontosabb. 2024-ben neveztek ki szövetségi kapitánynak, ez pedig nem összeegyeztethető a médiával. A kettő nem fér össze egymással

– mesélte lapunknak a kajakos.

Tóth Dávid sportkarrierje után néhány izgalmas tv műsorban próbálta ki magát. 2020-ban az Exatlon bajnok csapatát erősítette, amely igazán pozitív élmény maradt a sportoló számára. "Az Exatlon volt az első műsorom, nagyon szerettem. Rengeteg barátság alakult ki, amelyek a mai napig is tartanak."

Tóth Dávid világbajnok korábban a Nagy Ő-ben kereste a szerelmet (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Tóth Dávid meghódította a tv képernyőt

Az Exatlon után két kőkemény műsorban láthattuk Tóth Dávidod: először a Dancing with the Stars színpadán, Lissák Laura partnereként kóstolt bele a tánc világába.

A Dancing with the Stars az egy abszolút ismeretlen terep volt számomra, ahol megmérettethettem magam. Addig sem tudtam táncolni, ott valamennyire talán megtanultam, de azt gondolom, hogy nem nevezhetem magam ezután sem táncosnak

– mesélte humorosan.

A TV2 kalandműsora azonban valódi izgalmakat adott a sportoló számára. Az Ázsia Expressz műsorában ugyanis állandóan új kihívások és feladatok érték.

„Baromi nagy kaland volt, mindenkinek ajánlom. Tele volt izgalommal és kihívásokkal, jó emlék maradt számomra."

Tóth Dávid feleségét egy edzőteremben ismerte meg (Fotó: Saját/Tóth Dávid)

Tóth Dávid és felesége nehezen viselik a külön töltött időt

Tóth Dávid azonban A Nagy Ő-ként is visszaköszönt ránk a képernyőn. Habár a műsor során nem talált igaz szerelmet, a boldogság nem sokáig váratott magára. A világbajnok egy edzőteremben ismerkedett meg párjával, akivel azóta is boldog házasságban élnek. Dávid tavaly márciusban jegyezte el szerelmét, szeptemberben pedig már az álomesküvőre is sor került.

Szeptember közepén volt az esküvőnk, és azóta is változatlanul nagyon szeretjük egymást. Elképesztően boldogok vagyunk. Azóta igazából csak még inkább elköteleződtünk egymás iránt. Volt egy fantasztikus esküvőnk, ahol a hozzánk legközelebb álló szeretteinkkel ünnepeltünk, utána pedig elmentünk egy mesés nászútra

– mesélte a Borsnak a sportoló.