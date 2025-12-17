„Már 3 hónapja” - másodszor is kimondta a boldogító igent Tóth Dávid

A korábbi Nagy Ő augusztusban hivatalosan is összekötötte életét szerelmével, Timivel. Tóth Dávid akkor a Borsnak elárulta, hogy mind a kettejüknek fontos volt a polgári esküvő, de már akkor tudták, hogy szeptemberben templomban is kimondják a boldogító igent és hatalmas lagzit tartanak.
A világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó márciusban kérte meg kedvese kezét, nyáron pedig a Velencei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője összeadta őket a szűk családi kör jelenlétében. Tóth Dávid lapunknak korábban elmondta, hogy azért épp Velencén, mert ott nőtt fel, a szülei pedig, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Most pedig a budapesti szertartásról posztolt megható sorokat, Tóth Dávid és Timi fotói alatt pedig özönlenek a gratulációk!
Hihetetlen, hogy már 3 hónapja férj és feleség vagyunk. Elindultunk a közös utunkon, és szívből remélem, hogy ez az út örökké tart.
Ha kíváncsi vagy a csodás fotókra és a rengeteg gratulációra, IDE kattintva nézheted meg!
