„Már 3 hónapja” - másodszor is kimondta a boldogító igent Tóth Dávid

A korábbi Nagy Ő augusztusban hivatalosan is összekötötte életét szerelmével, Timivel. Tóth Dávid akkor a Borsnak elárulta, hogy mind a kettejüknek fontos volt a polgári esküvő, de már akkor tudták, hogy szeptemberben templomban is kimondják a boldogító igent és hatalmas lagzit tartanak.

Tóth Dávidnak és Timinek is fontos volt a polgári esküvő

Fotó: Saját/Tóth Dávid

Mesébe illő volt Tóth Dávid esküvője

A világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó márciusban kérte meg kedvese kezét, nyáron pedig a Velencei Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője összeadta őket a szűk családi kör jelenlétében. Tóth Dávid lapunknak korábban elmondta, hogy azért épp Velencén, mert ott nőtt fel, a szülei pedig, akik egyébként 40 éve boldog házasságban élnek, mai napig ott laknak. Most pedig a budapesti szertartásról posztolt megható sorokat, Tóth Dávid és Timi fotói alatt pedig özönlenek a gratulációk!

Hihetetlen, hogy már 3 hónapja férj és feleség vagyunk. Elindultunk a közös utunkon, és szívből remélem, hogy ez az út örökké tart.

Ha kíváncsi vagy a csodás fotókra és a rengeteg gratulációra, IDE kattintva nézheted meg!