A Nagy Ő sztárja a boldog párkapcsolatról vallott: „Soha nem volt benne részem..."

Tegnap érkezett Szarka Éva A Nagy Ő villájába, a 47 éves vállalkozó édesanya mondhatni felkavarta az állóvizet. Nemcsak azért, mert egy már összeszokott női közösségbe csöppent bele, hanem mert a jelenléte érezhetően más minőséget hozott magával. Miközben a villában már kialakultak a hierarchiák, szerepek és kimondatlan erőviszonyok, Éva nem stratégiával vagy hangoskodással érkezett, hanem egy csendesebb, mégis erős belső tartással, amely óhatatlanul kilógott a megszokott műsorlogikából.
„Nagyon vegyes érzelmekkel mentem be. Emlékszem, ahogy beléptem, ott ültek a lányok, millió kamera, és csak az volt bennem, hogy úristen. Ez a világ annyira távol áll tőlem, de közben izgatott is voltam, kíváncsi arra, mit ad majd ez az egész”– árulta el. Azt is nyíltan kimondta, hogy a többiek arcán látta: nem ő lett azonnal a kedvenc:
Ott már kialakultak a hierarchiák, mindenkinek megvolt a szerepe. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, de hát innen szép nyerni
– mondta Éva, aki, bár egyedülálló anyuka, nagyon nagy szeretetben neveli a kamaszfiát.
Éva szerint sokkal nehezebb utólag beköltözni, mint együtt kezdeni a többiekkel: „Nem tudod, mibe lépsz bele, mibe toppansz. Nekem semmilyen rutinom nincs a szereplésben, voltak, akik ebben már gyakorlottak. Én totálisan a saját kis világomban éltem.” A jelentkezés okára sem tud egyértelmű magyarázatot adni: „Éreztem, hogy ott kell lennem. Akárhány kifogást találtam ki, mindet átugrottam”– magyarázta.
A környezete nagy része csak a sajtótájékoztató előtt értesült a döntéséről: „Én úgy vagyok vele, hogy minden csoda három napig tart. Aki szeret, az tudja, milyen vagyok. Aki nem, azzal nem tudok mit kezdeni”– szögezte le. A kritikákat tudatosan távol tartja magától: „Az, hogy valaki milyennek lát engem, az az ő világában van, nem az enyémben.”
A vállalkozásáról keveset árult el, de hangsúlyozta, hogy stabil egzisztenciával rendelkezik: „Nem a csillogás miatt mentem a műsorba, és nem azért, hogy gazdag férjet találjak.” Stohl Andrást korábban szimpatikus műsorvezetőként ismerte, a jelentkezés azonban nem volt előre eltervezett: „Ez egy hirtelen ötlet volt.”
Éva számára az önismeret és a tudatosság kulcskérdés:
Minden frusztráció mögött egy sérülés áll. Alapvetően minden ember jó
– árulta el az életfilozófiáját. A boldog párkapcsolatról pedig meglepően őszintén beszélt: „Soha nem volt benne részem, így nem tudom, hogy mi ez, de hiszem, hogy ha egyszer ott lesz, akkor tudni fogom, hogy ez az."– jegyezte meg.
A műsorba nemcsak Stohl András miatt jelentkezett, hanem azért is, hogy saját határait és belső működését is próbára tegye. Kiváncsian várjuk, hogy a nagy Ő harmadjára is megpróbálja egy Évával megtalálni a szerelmet, és vajon ezúttal sikerrel jár-e.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.