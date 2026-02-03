A Nagy Ő sztárja a boldog párkapcsolatról vallott: „Soha nem volt benne részem..."

Tegnap érkezett Szarka Éva A Nagy Ő villájába, a 47 éves vállalkozó édesanya mondhatni felkavarta az állóvizet. Nemcsak azért, mert egy már összeszokott női közösségbe csöppent bele, hanem mert a jelenléte érezhetően más minőséget hozott magával. Miközben a villában már kialakultak a hierarchiák, szerepek és kimondatlan erőviszonyok, Éva nem stratégiával vagy hangoskodással érkezett, hanem egy csendesebb, mégis erős belső tartással, amely óhatatlanul kilógott a megszokott műsorlogikából.

A Nagy Ő új szereplőjének az érkezése alaposan meglepte a többi lányt (Fotó: TV2)

A Nagy Ő újdonsült szereplője izgatottan vágott bele a nagy kalandba

„Nagyon vegyes érzelmekkel mentem be. Emlékszem, ahogy beléptem, ott ültek a lányok, millió kamera, és csak az volt bennem, hogy úristen. Ez a világ annyira távol áll tőlem, de közben izgatott is voltam, kíváncsi arra, mit ad majd ez az egész”– árulta el. Azt is nyíltan kimondta, hogy a többiek arcán látta: nem ő lett azonnal a kedvenc:

Ott már kialakultak a hierarchiák, mindenkinek megvolt a szerepe. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, de hát innen szép nyerni

– mondta Éva, aki, bár egyedülálló anyuka, nagyon nagy szeretetben neveli a kamaszfiát.

Sokáig titokban tartotta a jelentkezését

Éva szerint sokkal nehezebb utólag beköltözni, mint együtt kezdeni a többiekkel: „Nem tudod, mibe lépsz bele, mibe toppansz. Nekem semmilyen rutinom nincs a szereplésben, voltak, akik ebben már gyakorlottak. Én totálisan a saját kis világomban éltem.” A jelentkezés okára sem tud egyértelmű magyarázatot adni: „Éreztem, hogy ott kell lennem. Akárhány kifogást találtam ki, mindet átugrottam”– magyarázta.

A környezete nagy része csak a sajtótájékoztató előtt értesült a döntéséről: „Én úgy vagyok vele, hogy minden csoda három napig tart. Aki szeret, az tudja, milyen vagyok. Aki nem, azzal nem tudok mit kezdeni”– szögezte le. A kritikákat tudatosan távol tartja magától: „Az, hogy valaki milyennek lát engem, az az ő világában van, nem az enyémben.”

Fontos számára a tudatosság

A vállalkozásáról keveset árult el, de hangsúlyozta, hogy stabil egzisztenciával rendelkezik: „Nem a csillogás miatt mentem a műsorba, és nem azért, hogy gazdag férjet találjak.” Stohl Andrást korábban szimpatikus műsorvezetőként ismerte, a jelentkezés azonban nem volt előre eltervezett: „Ez egy hirtelen ötlet volt.”