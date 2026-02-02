Stohl András már Liptai Claudiának is bemutatta Kiara Lordot

Úgy fest, óriási léptekkel halad tovább Kiara Lord és Stohl András kapcsolata A Nagy Ő következő adásában, és erre most minden eddiginél egyértelműbb jelek utalnak. Stohl András ugyanis nem akárkinek mutatja be a műsor egyik legnagyobb esélyesét: Till Attila után ezúttal Liptai Claudia mellett tűnik majd fel Kiara Lord. A pikáns és egyben feszült jelenet a Sztárban Sztár All Stars felvételét megelőző pillanatokban történik. Stohl András és Liptai Claudia régi jó barátok, zsűritársak, ezért a Nagy Ő bizony sokat ad a színésznő szavára. A mindig magabiztos felnőttfilmes viszont szemmel láthatóan visszavesz az önbizalmából, és nem is titkolja az aggodalmát.
Stohl András humorral próbálja oldani a feszültséget, amikor megjegyzi: „Ha ezt túléljük, akkor mindent túlélünk.” Kiara Lord viszont őszintén reagál:
Sok jót nem remélek… Erős nők között én végképp nem érzem jól magam. Arra számítok, hogy Claudia darabokra fog szedni
– árulja el a volt felnőttfilmes. A mondat egyszerre lesz önirónikus és árulkodó, jól mutatva, hogy Kiara most egy teljesen új terepen kénytelen helytállni, ahol nem a megszokott szerepei alapján ítélik majd meg. A feszültség szinte tapintható, a kamera pedig egyetlen rezdülést sem hagy majd elveszni.
A találkozás azért is lehet különösen érdekes, mert sokak szerint Stohl András részéről komoly gesztusnak számít, hogy egyre több, hozzá közel álló embernek mutatja be Kiarát. Ez azt sugallja, hogy a kapcsolatuk jóval túlmutathat egy egyszerű tévés flörtnél, és a színész talán már most fontos mérföldkőként tekint erre a bemutatásra. A villában is egyre többen érezhetik majd: Kiara Lord komoly esélyessé vált, és a verseny egyre kiélezettebbé válik, miközben a riválisok szemmel láthatóan feszültebben figyelik minden lépését.
Hogy Liptai Claudia valóban „darabokra szedi-e” Kiarát, és mit gondol majd Stohl András új randipartneréről, az a ma esti adásban derül ki. Egy biztos: A Nagy Ő következő epizódja ismét bőven tartogat feszültséget, kellemetlen pillanatokat és emlékezetes jeleneteket.
