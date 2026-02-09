Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Minden, amire kíváncsi voltál – így készült A Nagy Ő

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 11:00
kulisszatitkokStohl AndrásTV2
Mindig izgalmas betekinteni egy műsor kulisszái mögé, hiszen ettől lesz emberi a produkció. A hot! magazin most a TV2 az egyik legnépszerűbb műsorának háttérmunkálatait mutatja be az olvasóknak.
Magyar Adrián
A szerző cikkei

A nézők általában csak a végeredményt látják, amely magas minőséget és remek szórakoztatást nyújt nekik. Sokan azonban még csak nem is sejtik, hogy mennyi munka a Nagy Ő 2026-os évadának forgatása mögött.

Kiara Lord esélyes lehet végső befutónak a Nagy Ő-ben
Kiara Lord esélyes lehet végső befutónak a Nagy Ő-ben - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Vannak olyan programok, ahol a lányok közösen vesznek részt Stohl Andrással. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a Nagy Ő jobban megismerje őket egy-egy helyzetben. 

Általában randik következnek ezután, de az András döntése, hogy egy vagy több lányt visz-e el találkozóra.

 Volt olyan nap, amikor a főszereplő egyetlen mozdulattal felülírta az előzetes terveket, és ezzel új fordulatot vett a történet” – kezdte a TV2 sajtóosztálya a hot! magazinnak.

A Nagy Ő szereplők Stohl Andrással egy villában laknak, egymástól távol

Naponta átlagosan 12-16 órát forgattak – a stábtagok rotálásával –, összesen 70-80 fő vett részt a műsor készítésében. Azt is nehéz előre megmondani, hogy mi a menetrend, hiszen az ébredést követően kapcsolnak be a kamerák, de a történettől függ, hogyan folytatódik a forgatás.

A Nagy Ő backstage: Így készült - "A végső döntés mindig Andrásé" - Bors
Egy budajenői villa adott otthont a szereplőknek és a forgatás helyszínének - Fotó: TV2 / hot! magazin

„A rózsaceremónia napján egyedül Lékai-Kiss Ramóna a biztos pont András napjában, hiszen a tanácsadáson közösen beszélik át a történteket, illetve azt, hogyan áll a Nagy Ő kapcsolata a még bent lévő lányokkal. 

Fontos kiemelni azonban, hogy a végső döntés mindig Andrásé.

Vannak előre megtervezett programok és randik, de ezeket András kialakulóban lévő kapcsolataihoz igazítjuk.”

„Amikor nem forog a kamera, akkor a lányok pihennek és beszélgetnek”

A forgatási helyszín a festői Budajenőn található, egy négyszintes, liftes villaépületben. A műsor ideje alatt András és a lányok is itt laknak, természetesen egymástól távol.

A Nagy Ő backstage: Így készült - "A végső döntés mindig Andrásé" - Bors
A festői villa falai rengeteg vitát és konfliktust hallottak már a lányoktól - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Amikor nem forog a kamera, akkor a lányok pihennek és beszélgetnek, de a villát nem hagyhatják el. 

Emellett be kell tartaniuk egy többoldalas házirendet az együttéléssel és a forgatással kapcsolatban.

 A szünet napközben kevesebb, hiszen mindennap reggeltől estig forog a kamera. Az esték szabadok, kivéve egy-egy jelenet erejéig, ha a program például késői forgatást igényel. Amíg a kamerák forognak, a lányok nem használhatják a telefonjukat, a felvétel után, este vagy még előtte, reggel viszont pár órában van lehetőségük arra, hogy a személyes ügyeiket intézhessék” – árulta el a sajtóosztály.

Hot magazin hétfői feltöltés Címlap Voith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király Linda TILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint - Fotó: hot! magazin

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
