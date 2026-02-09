Minden, amire kíváncsi voltál – így készült A Nagy Ő

A nézők általában csak a végeredményt látják, amely magas minőséget és remek szórakoztatást nyújt nekik. Sokan azonban még csak nem is sejtik, hogy mennyi munka a Nagy Ő 2026-os évadának forgatása mögött.

Kiara Lord esélyes lehet végső befutónak a Nagy Ő-ben - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Vannak olyan programok, ahol a lányok közösen vesznek részt Stohl Andrással. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a Nagy Ő jobban megismerje őket egy-egy helyzetben.

Általában randik következnek ezután, de az András döntése, hogy egy vagy több lányt visz-e el találkozóra.

Volt olyan nap, amikor a főszereplő egyetlen mozdulattal felülírta az előzetes terveket, és ezzel új fordulatot vett a történet” – kezdte a TV2 sajtóosztálya a hot! magazinnak.

A Nagy Ő szereplők Stohl Andrással egy villában laknak, egymástól távol

Naponta átlagosan 12-16 órát forgattak – a stábtagok rotálásával –, összesen 70-80 fő vett részt a műsor készítésében. Azt is nehéz előre megmondani, hogy mi a menetrend, hiszen az ébredést követően kapcsolnak be a kamerák, de a történettől függ, hogyan folytatódik a forgatás.

Egy budajenői villa adott otthont a szereplőknek és a forgatás helyszínének - Fotó: TV2 / hot! magazin

„A rózsaceremónia napján egyedül Lékai-Kiss Ramóna a biztos pont András napjában, hiszen a tanácsadáson közösen beszélik át a történteket, illetve azt, hogyan áll a Nagy Ő kapcsolata a még bent lévő lányokkal.

Fontos kiemelni azonban, hogy a végső döntés mindig Andrásé.

Vannak előre megtervezett programok és randik, de ezeket András kialakulóban lévő kapcsolataihoz igazítjuk.”

„Amikor nem forog a kamera, akkor a lányok pihennek és beszélgetnek”

A forgatási helyszín a festői Budajenőn található, egy négyszintes, liftes villaépületben. A műsor ideje alatt András és a lányok is itt laknak, természetesen egymástól távol.

A festői villa falai rengeteg vitát és konfliktust hallottak már a lányoktól - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Amikor nem forog a kamera, akkor a lányok pihennek és beszélgetnek, de a villát nem hagyhatják el.

Emellett be kell tartaniuk egy többoldalas házirendet az együttéléssel és a forgatással kapcsolatban.

A szünet napközben kevesebb, hiszen mindennap reggeltől estig forog a kamera. Az esték szabadok, kivéve egy-egy jelenet erejéig, ha a program például késői forgatást igényel. Amíg a kamerák forognak, a lányok nem használhatják a telefonjukat, a felvétel után, este vagy még előtte, reggel viszont pár órában van lehetőségük arra, hogy a személyes ügyeiket intézhessék” – árulta el a sajtóosztály.