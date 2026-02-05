Nagy Ő Gina megrendítő vallomása sok mindent megmagyaráz – évek óta nem ért hozzá férfi

A műsor eleje óta Gina az egyik legmegosztóbb szereplő, akiről a nézők és a lányok is nehezen döntik el, mit gondol valójában. A Nagy Ő mai adása azonban bebizonyította: a hallgatás mögött nem közöny, hanem mély bizonytalanság rejtőzik.

A Nagy Ő 2026-os szériájában, ahogy telnek a napok, egyre többen engednek betekintést a felszín alá is (Fotó: TV2)

A Nagy Ő háta mögött meglepő vallomások hangzanak el

Nagy Ő Gina sokszor megkapja a versenytársaktól és a kommentelőktől is, hogy igazi jégcsap, nehéz a közelébe kerülni, és a műsor eleje óta alig nyílik meg. Gyakran találgatni kell, mit gondolhat egy-egy helyzetben, ami Andrást is többször kihozta már a sodrából. Úgy tűnt, mintha nem venne részt kellő lelkesedéssel és odaadással a közös programokban, ami kérdéseket vetett fel a valódi szándékait illetően.

Volt már egy kisebb áttörés, amikor kettesben beszélgetett Andrással, és némi betekintést engedett a belső világába, ám ezúttal ennél is mélyebb, intimebb titkok kerültek felszínre. Miközben András randevúra indul egy hölggyel, a villában maradt hat lány arról beszélget, ki csókolná meg a férfit, ha adódna rá alkalom. Amikor Gina neve kerül szóba, csak ennyit mond: „Ne már, hát megfagyna tőlem.”

A helyzet pikantériáját fokozza, hogy Stohl András korábban kijelenti: innentől szabad a csók mindenkinek, aki készen áll rá. Ennek ellenére András háta mögött mindössze ketten, Böbe és Kiara Lord vallják be, hogy valóban meg is csókolnák őt – hiszen ezért érkeztek a műsorba, a Nagy Ő Stohl András szívét meghódítani.

Ginának több idő kell, hogy közelebb engedje magához Bucit (Fotó: TV2)

„Andrással nem értük még el, nem tartunk ott”

Lékai-Kiss Ramóna ekkor közös beszélgetésre hívja a lányokat, hogy tisztázzák, ki hol tart érzelmileg. Itt hangzik el Gina megrendítő vallomása:

Nagyon sokáig voltam egyetlen férfival házas, 15 évig. Nekem ez egy nagyon új helyzet és élmény, furcsa, ha egy másik férfi hozzám ér. Én nem csókolóztam senkivel, sőt, a kezét sem fogtam meg egy férfinak sem a válás óta. Volt egy-két pokolian rossz randim azóta és ennyi. Vágyom rá persze, hogy közeledjen, de lassan vagyok erre kész. Kell nekem az áttörés, megnyílás, de ezt Andrással nem értük még el, nem tartunk ott.

Majd hozzáteszi, hogy bár vágyik a közeledésre, lassan jut el odáig, és nem tudja biztosan, készen áll-e egy új kapcsolatra. A vallomás mindent átír: Gina távolságtartása hirtelen érthetővé válik, a nézők pedig új szemmel figyelhetik útját a Nagy Ő 2026-os évadának immár legjobb hét versenyzője között. Az igazi kérdés már csak az, hogy sikerül-e Stohl Bucival elérni azt az áttörést, amelyre mindketten várnak.