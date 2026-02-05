Itt a vége: kitette a magyar színész a válogatott focista exfeleségét - videó

Hiába akarta meghódítani Stohl Andrást a korábbi magyar válogatott focista, Paulo Vinícius exfelesége, Andrade de Souza Miriam, azaz Mimi számára véget ért a Nagy Ő. A színész, műsorvezető úgy döntött, hogy nem ad rózsát a brazil származású édesanyának, aki rendesen meglepődött ezen.

Mimi számára véget ért a Nagy Ő / Fotó: Máté Krisztián

Nagy Ő: Stohl András szerint Mimi nem őt keresi

Mimi, neked sem tudok rózsát adni. Nem azért, mert nem vagy kívül-belül gyönyörű, hanem mert nem engem keresel. A mi életünk szerintem nagyon nehezen lenne összeegyeztethető, de szerintem ezt te is így gondolod

– magyarázta meg döntését a TV2 kamerái előtt Stohl András.

Meglepődtem, de ez az András döntése volt. Elfogadom és megyek tovább

– fogalmazott Mimi, akinek az élete gyerekkora óta nagyon kemény volt. Örökbe fogadták és 12 éves koráig több bántalmazást is elszenvedett. Mindössze 16 évesen lett édesanya, majd elhagyta az hazáját, és Magyarországon élő nagynénje adott neki otthont. A brazil származású édesanya egy korábbi interjúban elmondta, abban a hitben ment férjhez, hogy megteremtse a tökéletes családot. Már négy gyermeke van, idővel azonban a házassága véget ért Paulo Vinícius 7-szeres válogatott, korábban a Videoton színeiben magyar bajnok és kupagyőztes focistával.