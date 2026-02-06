„Egy-két női trükk teljesen elvakítja Andrást” – A Nagy Ő Kiara Lord mellett döntött

A mai Nagy Ő adás nem a megszokott randikról és flörtökről szólt, hanem a lélek legmélyebb rétegeibe vezetett. Egy váratlan fordulattal ugyanis Danny Blue mentalista lépett be a villába, hogy próbára tegye a hölgyeket és rámutasson, hogy ki érkezett a legtisztább szándékkal a villába.
A Nagy Ő mai háromfordulós játéka során Danny Blue arra kereste a választ, ki a legtisztább szándékú nő a mezőnyben. A próbatételek során megvizsgálta, ki hogyan hazudik, ki mennyire érez rá András rezdüléseire, és kinek mennyire őszinte a szíve. A tét hatalmas volt: a győztes elnyerhetett egy fehér rózsát, a hatalom rózsáját. Az eseményeket Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna egy külön szobából, élő közvetítésen követték végig. A látottak azonban Andrást is megingatták. Kriszta kapcsán különösen, hiszen bár eddig kifejezetten közel érezte magához, a játékok során nem tudta levetkőzni felszínességét, és újra meg újra álarc mögé bújt. A fordulatokban gazdag est végére három lány maradt versenyben: Kriszta, Kiara Lord és Böbe. A Danny Blue-val folytatott személyes, intim beszélgetések során végül – Krisztát leszámítva – lehulltak az álarcok. Még Kiara Lord is összetört, és könnyeivel őszintén vallott, ami végül annyira magával ragadta Stohl Andrást, hogy a játék végén neki ítélte a hatalom rózsáját – hiszen a látottak alapján neki kellett döntést hoznia. Így a Nagy Ő Stohl András döntése tovább mélyítette a szakadékot a lányok között.
András döntése finoman szólva sem volt népszerű a lányok körében és komoly felháborodást váltott ki.
Egy-két női trükk teljesen elvakítja Andrást, Kiara az, akinek a legkevésbé őszinték a szándékai
– fakadt ki Panna. Böbe sem fogta vissza magát: „A legrosszabb kezekbe került ez a rózsa.”
A villában Danny érkezése és próbatételei újra felkorbácsolták a kedélyeket, a feszültség és a sérelmek még tapinthatóbbá váltak a villában. A Nagy Ő-ben zajló érzelmi hullámvasút egyre keményebb fordulatokat ígér, és már most sejthető, hogy András mai döntése még jobban kiélezte a táborok közötti határvonalakat. Hét lány maradt a villában, ahol a Kiara Lord és Gina páros továbbra is stabilan szemben áll a többi versenyzővel. A kérdés már csak az: ki bírja idegekkel a következő vihart és vajon a Kiara - Gina páros szent szövetsége meddig marad sérthetetlen, felbonthatatlan kötelék?
