Teljesen kiakadt Tolvai Reni párja a Nagy Duettben - videó

Február 15-én kezdődik a várva várt Nagy Duett, amelyben a híres magyar énekesnő, Tolvai Reni is megtisztel minket szereplésével. Lakatos Laci lesz mellette az amatőr szereplő, aki teljesen kiakadt azon, hogy milyen feladatot kaptak az első adásban.
Lakatos Laci nagyon kiakadt, hiszen Tolvai Renivel első közös fellépésén egy rap számot kell előadniuk. Ezért Laci már most nem kertelt, nagyon kivan és nagyon szenved, úgy érzi már csak a szavazatok segíthetnek rajtuk.
A Nagy Duett videóját itt nézheted meg, amelyben Tolvai Reni duettpartnere, Lakatos Laci kiakad:
A Nagy Duett február 15-én, vasárnap, 18:55 perckor kezdődik a TV2-n.
