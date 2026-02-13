Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljesen kiakadt Tolvai Reni párja a Nagy Duettben - videó

tolvai reni
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 18:35 / FRISSÍTÉS: 2026. február 13. 18:36
nagy duettlakatos laci
Nem bírta tovább, felemelte a hangját.

Február 15-én kezdődik a várva várt Nagy Duett, amelyben a híres magyar énekesnő, Tolvai Reni is megtisztel minket szereplésével. Lakatos Laci lesz mellette az amatőr szereplő, aki teljesen kiakadt azon, hogy milyen feladatot kaptak az első adásban.

Tolvai Reni és Lakatos Laci már a Nagy Duett sajtótájékoztatón is bolondozott, a próbák is biztos jó hangulatban telnek majd (Fotó: Bors)
Tolvai Reni és Lakatos Laci már a Nagy Duett sajtótájékoztatón is bolondozott, a próbák is biztos jó hangulatban telnek majd (Fotó: Bors)
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Lakatos Laci nagyon kiakadt, hiszen Tolvai Renivel első közös fellépésén egy rap számot kell előadniuk. Ezért Laci már most nem kertelt, nagyon kivan és nagyon szenved, úgy érzi már csak a szavazatok segíthetnek rajtuk.

A Nagy Duett videóját itt nézheted meg, amelyben Tolvai Reni duettpartnere, Lakatos Laci kiakad:

Mikor lesz a Nagy Duett 2026?

A Nagy Duett február 15-én, vasárnap, 18:55 perckor kezdődik a TV2-n.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu