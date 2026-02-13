Teljesen kiakadt Tolvai Reni párja a Nagy Duettben - videó

Február 15-én kezdődik a várva várt Nagy Duett, amelyben a híres magyar énekesnő, Tolvai Reni is megtisztel minket szereplésével. Lakatos Laci lesz mellette az amatőr szereplő, aki teljesen kiakadt azon, hogy milyen feladatot kaptak az első adásban.

Tolvai Reni és Lakatos Laci már a Nagy Duett sajtótájékoztatón is bolondozott, a próbák is biztos jó hangulatban telnek majd (Fotó: Bors)

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Lakatos Laci nagyon kiakadt, hiszen Tolvai Renivel első közös fellépésén egy rap számot kell előadniuk. Ezért Laci már most nem kertelt, nagyon kivan és nagyon szenved, úgy érzi már csak a szavazatok segíthetnek rajtuk.

A Nagy Duett videóját itt nézheted meg, amelyben Tolvai Reni duettpartnere, Lakatos Laci kiakad:

Mikor lesz a Nagy Duett 2026?