"Nem lesz Grammy-díjas, de jól fogjuk érezni magunkat" - Gáspár Bea csak úgy ragyog

Január végén jelentette be a TV2, hogy ismét útjára indítják az egyik sikerműsorukat, a Nagy Duettet. Az idei évadban igent mondott a felkérésre Gáspár Bea is, aki Peter Sramek oldalán lép majd színpadra.
Gáspár Bea azt elárulta, hogy férje, Gáspár Győző beszélte rá a szereplésre, hiszen tavaly Győző maga is versenyző volt és fantasztikus élményként élte meg. Győző imád szerepelni és véleményt nyilvánítani, ám Bea asszony igyekszik férjét távol tartani a próbáktól.
"Bevallom, nem tudom, mire számítsak, de alapvetően olyan vagyok, aki nem is akarja előre tudni, mi lesz. Amikor üdülni megyünk, akkor sem nézem meg előre, milyen a hotel, majd ha odaérünk, akkor foglalkozom vele. Ezzel a műsorral is így vagyok: nem számítok semmire, csak az első nótánkkal foglalkozom, és csak remélem, hogy nem felejtem majd el a szövegét. Bízom benne, hogy szépen fogunk énekelni, meglesz a koreográfia, és ha ez sikerült, már boldog leszek" - mondta korábban Gáspár Bea.
Most az Instagram-oldalán osztott meg egy új posztot, melyben azt írta: "Már csak hatot kell aludni és indul a @tv2anagyduett! Valószínű nem lesz Grammy díjas, de @petersramek1 és én nagyon jól fogjuk magunkat érezni, remélem majd, ha nézitek nektek is tetszeni fog!"
