Gajdos Tamás A Nagy Duett legidősebb szereplője, kiderült, mit gondol a partnere: „Mintha járókerettel jönne”

A Nagy Duett szereplői között a maga 67 évével ugyan Gajdos Tamás a legidősebb, bár Galambos Lajossal szemben csak két év előnye van, de ez cseppet sem látszik rajta. Partnere, Gallusz Nikolett sokat viccelődik is azon, hogy a műsorvezető sokszor igyekszik „nagypapásnak” beállítani magát, pedig ez távolabb nem is állhatna a valóságtól. Lehet, hogy csak az vetélytársaikat próbálja ezzel megtéveszteni? Most kiderült!

Gallusz Nikolett Gajdos Tamással áll színpadra A Nagy Duett új évadában, és úgy tűnik, tartogatnak néhány meglepetést (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett párosa talán az egyik legmeglepőbb A Nagy Duett 8. évadának mezőnyében, de az énekesnő szerint partnerében sokkal több rejlik, mint azt a legtöbben elsőre gondolnák.

Kétféle előadó van: az, aki ha színpadra kerül, azonnal kinyílik, és van az, aki előtte nagyszájú volt otthon, vagy a próbán, majd belép, és az inába száll a bátorsága. De Tamás nagyon megnyugtatott, mert a sajtótájékoztatón is elég sokan voltunk, mégis ki merte ereszteni a hangját. Játssza a szerényet, álcázza magát, mintha járókerettel jönne, és riogat állandóan, de engem nem lehet olyan könnyen megijeszteni. A színházban már mindent láttam

– kezdte Gajdos Tamás párja a Borsnak.

„Már az sem igaz, hogy nulla tapasztalattal áll neki a műsornak, mert rutinja ugyan nincsen, de sok olyan tapasztalata van, akár a sport, vagy a tévézés által is, amiben én hiszek, hogy sokat fog segíteni” – folytatta mosolyogva.

„Az igaz, hogy ha valamit, akkor az olyan versenyszituációkat megszoktam az elmúlt 50 évben, hogy ha rajthoz kell állni, az rám ösztönzőleg hat, nem bénítólag. Az atlétikában, triatlonban, öttusában heti szintű gyakorlatom van, mert még mai napig is majdnem minden hétvégén versenyzek. Szóval én imádom a versenyszituációkat, és bízom abban, hogy ez most is jót fog tenni” – ismerte el a tévés is.

Gajdos Tamás Gallusz Niki párjaként mindent bele fog adni a versenybe, ebben a sportmúltja is segíti, ami miatt 67 évesen is elképesztő formában van (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Gajdos Tamás félt A Nagy Duett versenyzőitől

Gallusz Niki úgy érzi, fontos, hogy ne aggódják túl a produkciókat, hiszen sok esetben még jót is tesz, ha nem minden tökéletes. Ebben már partnere is egyetért, miután látta kik az ellenfeleik, akiktől kezdetben igencsak tartott.

„Azt vettem észre, hogy Tamásnak nem szabad gondolkoznia, mert az előadóművészet az nem a gondolkodásról szól. A próbán elemzünk, megállunk, átbeszéljük a dolgokat, de színpadon csak oda kell tenni a dolgokat, és hinni abban, hogy ha valamit elszúrtam, az válhat a produkció előnyére is, különösen, hogy valahol a nézők is ezt várják” – jelentette ki Niki.

Látva a többieket, picit oldódik a hangulat, mert eleinte csak azokat a neveket láttam, akik profik, de a partnereik is olyan kezdők, mint én, ami azért megnyugtat. És bár azt mondták, hogy az elmúlt 30 évben nem változtam semmit, ami persze nem igaz, de nagyon jól esik, viszont a következő 30 napban szeretnék minél többet változni, legalábbis hangilag, és jól is érezni magam eközben

– vallotta be őszintén Tamás is.