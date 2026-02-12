Őrület! Így vigasztalódik a válása után Nagy Bogi: dögösebb mint valaha

Nagy Bogi és Nyári Marcell 2023 szeptemberében házasodtak össze, ami miatt sokan igencsak féltették az énekesnőt, ugyanis nagyon fiatal volt még. Ennek ellenére ők jó ideig igazán boldognak tűntek, de aztán valami megváltozott. Fél évvel ezelőtt kaptak szárnyra az első pletykák, hogy talán gond lehet a kapcsolatukban, és sokan azt állították, hogy már válófélben vannak. Ezt azonban január közepéig egyik fél sem erősítette meg, de akkor kiderült, valóban véget vettettek a házasságuknak. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy Nagy Bogi férje nélkül is boldog, sőt jobban ragyog mint valaha.

Nagy Bogi szakítása után új albummal készül, ami szexibb lesz, mint bármelyik eddigi (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi válása óta szinte sorra írja az új számokat, és forgatja a hozzájuk videóklipeket, amik bizony egyre dögösebbre sikerülnek. Legutóbb megjelent dalai, a Késő már és a Függőség klipjei még azelőtt készültek, hogy az énekesnő bejelentette volna a szakítást, de már akkor is jól látható volt, hogy valami megváltozott az életében. Nagy Bogi dalában egy ablakban állva vetkőzik, férfi rajongói legnagyobb örömére, és nem sok teret hagy a képzeletnek. A követői már ekkor sejtették, hogy valószínűleg az énekesnő újra szingli, és milyen igazuk is lett.

Nagy Bogi Nyári Marcelltől való válása óta a munkába temetkezik, sorra érkeznek a dalok (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi új dala még szexibb lesz

A fiatal énekesnő azonban nem csak egy dalt adott ki, hanem hamarosan egy teljes album is érkezik, amihez kapcsolódóan néhány fotót is mutatott. Bogi ezeken magassarkúban és igencsak lenge öltözetben pózol, földig érő hajjal. Sőt, még olyan jelenetek is akadnak, ahol egy fűzében és bugyiban pattant lóhátra, és talán kijelenthetjük, hogy ezekkel a felvételekkel már teljesen levetkőzte az Ének iskolája egykori gyereksztárjának imidzsét.

Nagy Bogi exe a fotókat látva már bánhatja, hogy elengedte a gyönyörű énekesnőt (Fotó: Instagram)

Az újonnan szingli sztár ugyanis dögösebb, mint valaha és láthatóan nagyon jól is érzi magát a bőrében. A rajongók pedig mind egyetértenek abban, hogy nagyon jól áll neki ez a változás, és láthatóan újra felfedezte a nőiességét. De Bogi egyelőre csak igen titokzatosan írt az új albumról.

Semmi extra, csak életem klipjét forgatjuk épp. Pénteken jön az album!

– fűzte hozzá röviden a pillanatképekhez, amiket elnézve Nagy Bogi volt férje valószínűleg már jól tudja, mit veszített.