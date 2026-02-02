Kitálalt a szakértő: ezért érhetett véget Nagy Bogi házassága?

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 02.
A Csináljuk a fesztivált! egykori zsűritagjának kapcsolata mesébe illőnek bizonyult. Nagy Bogiék közös jövőt reméltek, amíg a kapcsolatuk zátonyra nem futott.
Bors
A szerző cikkei

A 23 éves énekesnő már most szép karriert tudhat maga mögött. Több zenei tehetségkutatóban is feltűnt, ennek is köszönheti, hogy ismertté vált. Nagy Bogi 21 éves volt, amikor kimondta a boldogító igent 9 évvel idősebb párjának. Az internet népét napok óta foglalkoztatja a kérdés, hogy miért ért véget a köztük lévő elsöprő szerelem, hisz ez a szenvedélyes kapcsolat sok pár számára példaértékű volt.

Hot feltöltés Nagy Bogi kapcsolat miért érhetett véget: Pszichológus beszél
Vajon miért ért véget Nagy Bogi házassága?
Fotó: Nagy Zoltan / Hot magazin!/ Archív

Nagy Bogiék közös döntése

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet” – közölte a közösségi oldalán Bogi.

Ezekből a sorokból leszűrhető, hogy a döntés több időt vett igénybe, és egy hosszasan érlelődő művelet volt, ám felmerül a kérdés, hogy mi tehet tönkre egy ilyen kiegyensúlyozott, boldog és inspiráló kapcsolatot. Vajon mennyire jelentős egy ilyen szituációban a korkülönbség? A hot! magazin dr. Makai Gábor szakpszichológust kérdezte meg az esetről.

Hot feltöltés Nagy Bogi kapcsolat miért érhetett véget: Pszichológus beszél
dr. Makai Gábor: „Kompromisszumkésznek kell lenniük”
Fotó: Hot magazin!/ Bors

Mi okozhatta a kapcsolat végét?

Tulajdonképpen a korkülönbség nem egy hátráltató tényező egy válás esetében. Inkább a megoldatlan konfliktusok vezetnek egy kapcsolat végéhez. Ha a kort nézem, 23 évesen az ember inkább még azon gondolkodik, hogy ki is ő valójában, mit akar a világban, 30 éves kor felett pedig egyfajta stabilitásra vágyik az ember” – fogalmazta meg a pszichológus.

A szakember szerint az eltérő életcélok is próbára tehették a kapcsolatot.

 „Ez esetben fontos, hogy azonos érzelmi szinten legyenek, és hogy hagyják fejlődni a másikat. Kompromisszumkésznek kell lenniük, és tudniuk kell megfelelően együttműködni. A kulcs az, hogy semmit ne erőltessünk, de ha valamelyik fél azt érzi, hogy fel kell adnia önmagát, akkor ez a kapcsolat előbb-utóbb biztos, hogy felbomlik” – magyarázta dr. Makai Gábor.

Hot feltöltés Nagy Bogi kapcsolat miért érhetett véget: Pszichológus beszél
Nagy Bogi 21 éves volt, amikor kimondta a boldogító igent a 9 évvel idősebb párjának
Fotó: Nagy Zoltán / Hot magazin!/ Archív

Elindultak a találgatások

Bogi még el sem vált, máris pletykák kaptak szárnyra körülötte. Az énekesnő köztudottan közeli viszonyt ápol BSW Matyival, ezt egy korábbi közös Instagram-kép is megerősíti, ami egyből beindította a rajongók agytekervényeit. Egyik fél sem fűzött hozzá semmit a szóbeszédhez.

