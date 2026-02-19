Mikó István megszólalt a Borsnak – így van most a legendás színművész

Kevés olyan művész van Magyarországon, akit ennyire sokoldalú pálya és ennyire szerethető személyiség jellemez. Mikó István színészként, rendezőként, zenészként és rádiós műsorvezetőként is maradandót alkotott, jellegzetes hangja és humora generációk számára vált ismerőssé. A színpad és a mikrofon ma is része az életének, de az évtizedeken át tartó intenzív munka után tudatosan lassított: ma már a minőségi feladatok, a pihenés és az alkotás öröme határozza meg a mindennapjait.

Mikó István színművész továbbra is aktívan dolgozik, de egyre inkább előtérbe kerül a pihenés az életében (Fotó: MediaWorks)

Mikó István: „Eleget dolgoztam életemben”

A legendás színész bár továbbra sem vett vissza a tempóból, azért igyekszik minél több időt kikapcsolódással tölteni.

„Pihenéssel és munkával telnek vegyesen a napjaim. Hál’ Istennek van még egy-két dolog, amit csinálok. Van például egy állandó műsorom a rádióban, amit nagyon szeretek, ez az István bácsi, a mesepostás” – kezdte Mikó István színművész a Borsnak.

A rádióhallgatók tehát továbbra is élvezhetik a legszebb meséket a színművész tolmácsolásában.

Az évtizedeken át tartó folyamatos szereplés után ma már a kiegyensúlyozottság és a tudatos időbeosztás került előtérbe, bár a színház továbbra sem engedi el teljesen.

Eleget dolgoztam egész életemben, most a pihenésé a főszerep. Amikor tehetem, akkor zenét hallgatok, olvasok, kikapcsolódom. De természetesen dolgozom továbbra is, viszont a munkát ma már nem keresem minden áron. Azt viszont szeretem, ha megtalálnak vele, viszont igyekszem okosan beosztani az időmet. A Turay Ida Színházban még játszom, a Belvárosi Színházban is fellépek, és rendezni is szoktam még

– mesélte.

Utazás helyett ma már az otthon csendje ad inspirációt számára.

Utazni már kevesebbet szoktam, volt belőle részem eleget. Az otthon töltött órák viszont igazán felpezsdítenek, ilyenkor rendszeresen támadnak új ötleteim is, amelyeket szeretnék megvalósítani, akár zeneszerzésről, akár írásról van szó

– mondta a Jászai Mari-díjas színművész.

A család a biztos pont

Életében mindig fontos szerepet játszott a család. Feleségétől, Deák Évától két fia született: Bálint és Dániel. Jelenlegi élettársa pedig Szabó Anikó színésznő.

A párommal, akivel együtt élek, sok mindent meg tudunk beszélni, ami számunkra érdekes vagy fontos. Ráadásul színésznő, így a szakmai dolgokat is mindig kivesézzük. A fiaim már mindketten felnőttek, az egyik asztalos, saját üzeme van, a másik angol nyelvtanár és fordító. Jó viszonyban vagyunk, elvagyunk szépen

– állította Micimackó magyar hangja.