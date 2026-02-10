„Nézzétek a barátnőm!” – Leopárdmintás miniben perzselte fel a netet Mihályfi Luca

Mihályfi Luca egy mini, leopárdmintás topban és csábító mozdulatokkal hódította meg a netet, és ismételten Hegyes Berci szívét.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci között dúl a szerelem / Fotó: Mediaworks Archív

Az énekesnő párjával, Hegyes Bercivel együtt teljesítette a kihívást, amely a Cupid’s Chokehold című dalra készült. A trend lényege, hogy a fiúk megmutatják barátnőiket a világnak, mint legnagyobb kincsüket.

A videóban Luca nem akárhogyan jelent meg: egy mini leopárdmintás topban táncolva kápráztatta el a nézőket, miközben párjával együtt élvezték a zenét. A páros boldogsága a képernyőn keresztül is látható volt.

Sugárzik az életöröm és a boldogság. Aranyosak vagytok!

- írta egy követő.

Nagyon édesek vagytok együtt. Sok boldogságot kívánok!

- tette hozzá egy másik rajongó.

Mihályfi Luca így táncolt kedvesével