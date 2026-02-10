„Nézzétek a barátnőm!” – Leopárdmintás miniben perzselte fel a netet Mihályfi Luca

Mihályfi Luca egy mini, leopárdmintás topban és csábító mozdulatokkal hódította meg a netet, és ismételten Hegyes Berci szívét.
Az énekesnő párjával, Hegyes Bercivel együtt teljesítette a kihívást, amely a Cupid’s Chokehold című dalra készült. A trend lényege, hogy a fiúk megmutatják barátnőiket a világnak, mint legnagyobb kincsüket.
A videóban Luca nem akárhogyan jelent meg: egy mini leopárdmintás topban táncolva kápráztatta el a nézőket, miközben párjával együtt élvezték a zenét. A páros boldogsága a képernyőn keresztül is látható volt.
Sugárzik az életöröm és a boldogság. Aranyosak vagytok!
- írta egy követő.
Nagyon édesek vagytok együtt. Sok boldogságot kívánok!
- tette hozzá egy másik rajongó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.