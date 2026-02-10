Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nézzétek a barátnőm!” – Leopárdmintás miniben perzselte fel a netet Mihályfi Luca

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 13:30
Hegyes Bercitrend
A páros is beszállt a népszerű kihívásba. Mihályfi Luca és párja videójából csak úgy árad a boldogság.
Bors
A szerző cikkei

Mihályfi Luca egy mini, leopárdmintás topban és csábító mozdulatokkal hódította meg a netet, és ismételten Hegyes Berci szívét.

mihályfi luca és hegyes berci
Mihályfi Luca és Hegyes Berci között dúl a szerelem / Fotó: Mediaworks Archív

Az énekesnő párjával, Hegyes Bercivel együtt teljesítette a kihívást, amely a Cupid’s Chokehold című dalra készült. A trend lényege, hogy a fiúk megmutatják barátnőiket a világnak, mint legnagyobb kincsüket.

A videóban Luca nem akárhogyan jelent meg: egy mini leopárdmintás topban táncolva kápráztatta el a nézőket, miközben párjával együtt élvezték a zenét. A páros boldogsága a képernyőn keresztül is látható volt.

Sugárzik az életöröm és a boldogság. Aranyosak vagytok!

- írta egy követő.

Nagyon édesek vagytok együtt. Sok boldogságot kívánok!

- tette hozzá egy másik rajongó.

Mihályfi Luca így táncolt kedvesével

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu