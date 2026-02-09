Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Angyalszárnyakkal, dögös fürdőruhában jelentette be a nagy hírt Mihályfi Luca

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 13:30
Az énekesnő láttán még szerelme sem jutott szóhoz.

Az már nem újdonság, hogy Mihályfi Luca minden videóklipjében extrán dögösen jelenik meg, de most igazán kitett magáért. Párja sem jutott szóhoz, és ez még csak az új zene érkezésének bejelentése.

Angyalszárnyakkal jelentette be új videóklipje érkezését Mihályfi Luca.
Angyalszárnyakkal jelentette be új videóklipje érkezését Mihályfi Luca. / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ledobta a ruhát Mihályfi Luca új videóklipjéhez

Angyalszárnyak, dögös fürdőruha és combig érő csizma: az énekesnő rajongóinak álla teljesen jogosan esett le a fotók láttán.

“ANGYAL” premier jövő hét PÉNTEK

- jelentette be szombati Instagram-posztjában Luca.

Az énekesnő követői a kommentekben csak szívecskék áradatával tudtak reagálni a dögös képekre, de még Luca párja, Hegyes Berci is nehezen talált szavakat.

Oh. My. Angel.

- írta Berci.

Ha te is kíváncsi vagy a képekre, akkor ide kattintva meglesheted őket, míg Luca új klipjére vársz!

 

