Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli körülmények közt forgatták Mihályfi Luca szexi klipjét

Hegyes Berci
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 12:15
Mihályfi Lucaklipforgatás
Rendkívüli időjárás, erős mínuszok és megközelíthetetlen helyek. Mihályfi Luca új videóklipjének forgatása rengeteg akadályba ütközött.

Mihályfi Luca nemrég mutatta be Marlboro c. számát, aminek klipforgatása kicsit sem volt zökkenőmentes. A csodálatos síparadicsomban forgatott klip alkotásánál több nehézség is közrejátszott, köztük a rendkívüli hideg. Bár Luca párja, Hegyes Berci szerint a hegy tetején az idő kellemesebb volt, az énekesnőnek így is megterhelő lehetett az ott töltött idő, mivel a szexi kliphez elég sok ruhadarabot ledobott magáról.

Mihályfi Luca így melegítette fel a fagyos tájat
Mihályfi Luca így melegítette fel a fagyos tájat
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mihályfi Luca alig valamiben énekelte új dalát

Luca smink, stáb elkészül, hüttéből repül a jéger, aztán irány a hegytető

– kezdte videójában Berci.

Majd megmutatta, milyen menő lánctalpas quadokkal vitték fel őket a havas hegyre, mivel a helyszín nehezen volt megközelíthető.

Én nem voltam még soha síelni, szóval nem gondoltam, hogy a hegytetőn ilyen meleg lesz. Konkrétan trikóra kellett vetkőznöm, mert a fehér hó is visszaverte ránk a napot

– mesélte tovább Berci, aki még ilyenkor sem tud elszakadni szerelme mellől.

Luca is szexi szettekkel készült

Majd hozzátette, hogy másnap rendkívüli hideg nehezítette meg a forgatást, ami szintén Lucának lehetett a legkínzóbb, aki egy szál melltartóban énekelte új dalát. A fogadtatás miatt azonban nagyon úgy néz ki, megérte minden szenvedés.

Legjobbak vagytok! Imádunk titeket

– írta egy kommentelő.

Néztem a live-ot Luca, egyszerűen imádlak Titeket! Bomba vagy girl!

– szólt hozzá egy másik.

Luca időközben bejelentette új dalát is, aminek premierje február 13-án lesz, Valentin-nap előtt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu