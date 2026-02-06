Rendkívüli körülmények közt forgatták Mihályfi Luca szexi klipjét

Mihályfi Luca nemrég mutatta be Marlboro c. számát, aminek klipforgatása kicsit sem volt zökkenőmentes. A csodálatos síparadicsomban forgatott klip alkotásánál több nehézség is közrejátszott, köztük a rendkívüli hideg. Bár Luca párja, Hegyes Berci szerint a hegy tetején az idő kellemesebb volt, az énekesnőnek így is megterhelő lehetett az ott töltött idő, mivel a szexi kliphez elég sok ruhadarabot ledobott magáról.

Mihályfi Luca így melegítette fel a fagyos tájat

Mihályfi Luca alig valamiben énekelte új dalát

Luca smink, stáb elkészül, hüttéből repül a jéger, aztán irány a hegytető

– kezdte videójában Berci.

Majd megmutatta, milyen menő lánctalpas quadokkal vitték fel őket a havas hegyre, mivel a helyszín nehezen volt megközelíthető.

Én nem voltam még soha síelni, szóval nem gondoltam, hogy a hegytetőn ilyen meleg lesz. Konkrétan trikóra kellett vetkőznöm, mert a fehér hó is visszaverte ránk a napot

– mesélte tovább Berci, aki még ilyenkor sem tud elszakadni szerelme mellől.

Luca is szexi szettekkel készült

Majd hozzátette, hogy másnap rendkívüli hideg nehezítette meg a forgatást, ami szintén Lucának lehetett a legkínzóbb, aki egy szál melltartóban énekelte új dalát. A fogadtatás miatt azonban nagyon úgy néz ki, megérte minden szenvedés.

