HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Marsi Anikó arra biztat mindenkit, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót: A mi életünkről van szó

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 15:27
Marsi Anikónemzeti petíció
A TV2 Tények műsorvezetője közösségi oldalán jelentkezett be. Marsi Anikó elárulta, hogy miért fontos kitölteni a magyar kormány által kezdeményezett Nemzeti Petíciót.
Bors
A szerző cikkei

A magyar kormány nemrég minden szavazóképes magyar állampolgárnak kiküldte a Nemzeti Petíciót. A kérdéssor olyan témákat feszeget, amik nagy jelentőséggel bírnak a jövőre tekintettel. A háború finanszírozása és az emiatt növekedő rezsiárak mind szerepelnek a kérdések között. Marsi Anikó arról számolt be közösségi oldalán, hogy kiemelkedő fontossággal kell ezeket kezelni és nem lehet félvállról venni a témát.

Marsi Anikó sokat fogyott
Marsi Anikó kiemelte, hogy egy hónap múlva lejár a Nemzeti Petíció határideje (Fotó: TV2)

Marsi Anikó a követőihez szólt

Nem vagyok politikus, nem vagyok influenszer sem. Egy nő vagyok, egy anya, egy feleség, aki itt él Magyarországon és ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, megkapja a Nemzeti Petíciós kérdéssort. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy kitöltsük a saját érdekünkben, mindenki a saját érdekében. Március 23-a a határidő, amíg kitölthető és postára adható

— jelentette ki a TV2 Tények műsorvezetője.

Marsi Anikó arra is kitért videójában, hogy ne csak magára gondoljon mindenki ebben a helyzetben, mivel, ha rosszul döntenek, akkor nem csak a saját életüket dobják el. „A mi életünkről van szó, a mi gyerekeink életéről, a mi szüleink életéről. Talán az unokáinkéról is. Sőt, biztos” - mondta közösségi oldalán Anikó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu