Marsi Anikó arra biztat mindenkit, hogy töltsék ki a Nemzeti Petíciót: A mi életünkről van szó

A magyar kormány nemrég minden szavazóképes magyar állampolgárnak kiküldte a Nemzeti Petíciót. A kérdéssor olyan témákat feszeget, amik nagy jelentőséggel bírnak a jövőre tekintettel. A háború finanszírozása és az emiatt növekedő rezsiárak mind szerepelnek a kérdések között. Marsi Anikó arról számolt be közösségi oldalán, hogy kiemelkedő fontossággal kell ezeket kezelni és nem lehet félvállról venni a témát.
Nem vagyok politikus, nem vagyok influenszer sem. Egy nő vagyok, egy anya, egy feleség, aki itt él Magyarországon és ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, megkapja a Nemzeti Petíciós kérdéssort. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon, nagyon fontos, hogy kitöltsük a saját érdekünkben, mindenki a saját érdekében. Március 23-a a határidő, amíg kitölthető és postára adható
— jelentette ki a TV2 Tények műsorvezetője.
Marsi Anikó arra is kitért videójában, hogy ne csak magára gondoljon mindenki ebben a helyzetben, mivel, ha rosszul döntenek, akkor nem csak a saját életüket dobják el. „A mi életünkről van szó, a mi gyerekeink életéről, a mi szüleink életéről. Talán az unokáinkéról is. Sőt, biztos” - mondta közösségi oldalán Anikó.
