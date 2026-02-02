"Olyan emberbe álltok bele, aki már mindenkit elveszített az életében" - Zokogva jelentkezett be Mandula Ádám

Mandula Ádám Instagram-történetekben fakadt ki tegnap hajnalban követőinek és elmondta, rendkívül nehéz elviselnie azt a rengeteg negatív kritikát, amit kap. Az egyre inkább botrányairól híres rapper összeomlott a kamerák előtt, zokogva jelentkezett be. A videó azóta már nem elérhető az előadó oldalán.

Mandula Ádám könnyekben tört ki

Forrás: YouTube

Nem bírja tovább! Összeomlott Mandula Ádám

Az Éden Hotel egykori sztárja az utóbbi időben leginkább botrányaival vált középponttá. Az élő adásban fiát bántalmazó rapper nemrég bejelentette ugyan, hogy jó útra tér, most ismét minden összehullott körülötte. Nemrég ugyanis szakítottak párjával, akivel közös babájukat várták. Mandula Ádám elmondása szerint nagy az esély arra, hogy a gyermek nem is tőle van, miközben Alexa szerint a rapper többször is megcsalta őt.

Összeségében elmondható, hogy ismét nem úgy alakultak a dolgok Ádám számára, mint ahogy azt elképzelte és a rengeteg bántást már nem bírja elviselni. A botrányos élő TikTok-videó óta ugyanis állandó fenyegetéseknek, beszólásoknak van kitéve.

És már csak annyit szeretnék mondani, hogy mielőtt újból és újból belém állnátok, akkor kicsit gondolkozzatok el és nézzetek magatokba, hogy egy olyan emberbe álltok bele, aki már minden olyan valakit elveszített az életében, akinek adott a szavára, akiben bízott, akit szeretett és akiben hitt, akire felnézett és akitől tanult

– kezdte videóját elcsukló hangon a rapper.

Minden olyan valakit elveszített az életében, akihez fordulhatna, hogy ha bármi probléma történik vele.

Majd így folytatta:

És egy ilyen emberbe álltok bele folyamatosan

Megosztotta azt is, hogy ami a legjobban fáj neki, az az, hogy Géczi Beával közös gyermekét nem tudja már megmutatni azoknak, akik igazán közel álltak hozzá.

És sajnos úgy kell felnevelnem a kisfiamat, hogy ezeknek az embereknek nem tudom őt megmutatni. Ezek az emberek csak remélem, hogy látják onnan fentről, hogy mi a f*ck that sh*t van

Ádám szavaiból kiderül, hogy nagyon nagy hatással vannak rá a közösségi médiában kapott negatív visszajelzések.

Ezeknek az embereknek nem tudom megmutatni a kisfiamat. Akiktől mindent tanultam, akik felkészítettek erre a k***ott szar, szutyok, nagybetűs életre! Erre a szar mocsokra, amiben élek, mert ezt kapom tőletek. Csak a kib**szott negativizmust