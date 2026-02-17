"Beszűkült tudatállapotban, holdkórosan próbálunk túlélni" – Meghökkentő diagnózis: kiderült, mitől szenved Lukács Miki kisfia

Lukács Miki kisfia január végén már az első születésnapját ünnepelhette. Noha külső szemlélőként úgy tűnhet, hogy ez az idő pillanatok alatt elröppent, az elmúlt hónapok sokkal keményebb megpróbáltatások elé állították a szülőket, mint amire valaha számítottak.
A Farm VIP tavalyi évadának szereplője több mint egy éve kétszeres apuka, aki az utóbbi időben nagyon keveset hallatott magáról, mint kiderült, nem véletlenül. Kisfia ugyanis még a szokásosnál is extrémebb alvási szokásokat kezdett kialakítani.
„Úgy mondanám inkább, hogy nem-alvási szokások ezek, gyakorlatilag nyolc hónapja kifejezetten embert próbáló alvási nehézségekkel küzdünk Mátéval, ebből az elmúlt három hónap pokolian hosszúnak tűnt
– kezdi Miklós, aki a Borsnak adott interjújában kifejtette azt is, hogy miért alakultak így a dolgok.
Van olyan éjszakánk, hogy 20-40 percenként felkel, másfél óránál többet egyhuzamban hónapok óta nem aludtunk. Mindig ráfogtuk valamire, hogy jön a foga, vagy fáj a hasa, biztos ezek miatt kelt fel hatszor, vagy akár tizenháromszor is. Aztán végül a háziorvos volt az, aki elküldte vérvételre és így tudtuk meg december közepén, hogy súlyosan vashiányos. Valószínűleg előbb kezdődött el az idegrendszeri érése, emiatt pedig extra mennyiségű vasat használt el a szervezete.
Lukács Miki kisfia érkezésére teljes mértékben fel volt készülve, legalábbis így hitte, hiszen korábbi házasságából van már egy nagylánya, Annabella. Úgy gondolta, saját tapasztalatai elegendőek lesznek a következő baba érkezéséhez, ilyen szélsőséges helyzetekre azonban álmában sem számított.
Most jelentős mennyiségű vaspótlást kap, bízunk benne, hogy ettől majd kicsit rendeződnek a napjaink. Az étvágya már szerencsére helyrejött, holnap pedig megyünk egy alvás tréningre a Madarász utcai kórházba, reméljük, hogy át tudnak segíteni bennünket a nehezebb szakaszon, mert most nagyon kimerültek a tartalékaink. Egy kicsit olyan a helyzet, mint amikor Guantanamo-ban alvásmegvonással kínozták a foglyokat: gyakorlatilag már minden pillanatban csak az alvásra tudunk gondolni, nagyon szeretnénk kipihenni magunkat, mert ez nem állapot. Beszűkült tudatállapotban, holdkórosan, fél méterrel a föld fölött lebegve mászkálunk.
Lukács Miki párjával óriási feladatot kapott az élettől, ilyen súlyos alváshiánnyal ugyanis tényleg nem egyszerű lehozni a mindennapokat, márpedig ők nem csak a baba körüli dolgokkal vannak elfoglalva, hanem minden más dolgukat is menetrendszerűen intézik. Bár a babák általában a születés utáni első néhány hónapban hektikusan alszanak, Mikiéknél épp fordítva alakult.
Az elején még csodálatos volt minden, akkor még csak négyszer ébredt meg éjszakánként
– mondja Miki nevetve, akit a nehéz hónapok még így sem viseltek meg annyira, hogy a humora cserben hagyja.
Szinte visszasírjuk az elejét, mert akkor még nem tudtuk, hogy a feketeleves később jön, azóta ugyanis folyamatosan romlik az alvása. Egy ideig szoptatásra és simogatásra visszaaludt, de egy idő után már az sem segített. Hajnali 2-től én szoktam járkálni vele, most újabban ez jött be, mindig mással próbálkozunk. Nem véletlenül maradtam távol a közösségi médiától, mert most ez viszi el a napjainkat. Ugyanakkor Máté mindenért kárpótol bennünket nappal, mert olyankor minden a legnagyobb rendben: vidám, humoros, bölcs, nevetgélős kiskrapek; pont olyan aktív gyermek, mint amilyennek lennie kell.
