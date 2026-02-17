"Beszűkült tudatállapotban, holdkórosan próbálunk túlélni" – Meghökkentő diagnózis: kiderült, mitől szenved Lukács Miki kisfia

Lukács Miki kisfia január végén már az első születésnapját ünnepelhette. Noha külső szemlélőként úgy tűnhet, hogy ez az idő pillanatok alatt elröppent, az elmúlt hónapok sokkal keményebb megpróbáltatások elé állították a szülőket, mint amire valaha számítottak.

Lukács Miki az alváshiány ellenére mindig vidám, a humora sem hagyta cserben (Fotó: Markovics Gábor)

Lukács Miki: „Már minden pillanatban csak az alvásra tudunk gondolni”

A Farm VIP tavalyi évadának szereplője több mint egy éve kétszeres apuka, aki az utóbbi időben nagyon keveset hallatott magáról, mint kiderült, nem véletlenül. Kisfia ugyanis még a szokásosnál is extrémebb alvási szokásokat kezdett kialakítani.

„Úgy mondanám inkább, hogy nem-alvási szokások ezek, gyakorlatilag nyolc hónapja kifejezetten embert próbáló alvási nehézségekkel küzdünk Mátéval, ebből az elmúlt három hónap pokolian hosszúnak tűnt

– kezdi Miklós, aki a Borsnak adott interjújában kifejtette azt is, hogy miért alakultak így a dolgok.

Van olyan éjszakánk, hogy 20-40 percenként felkel, másfél óránál többet egyhuzamban hónapok óta nem aludtunk. Mindig ráfogtuk valamire, hogy jön a foga, vagy fáj a hasa, biztos ezek miatt kelt fel hatszor, vagy akár tizenháromszor is. Aztán végül a háziorvos volt az, aki elküldte vérvételre és így tudtuk meg december közepén, hogy súlyosan vashiányos. Valószínűleg előbb kezdődött el az idegrendszeri érése, emiatt pedig extra mennyiségű vasat használt el a szervezete.

Lukács Miki kisfia érkezésére teljes mértékben fel volt készülve, legalábbis így hitte, hiszen korábbi házasságából van már egy nagylánya, Annabella. Úgy gondolta, saját tapasztalatai elegendőek lesznek a következő baba érkezéséhez, ilyen szélsőséges helyzetekre azonban álmában sem számított.