Farm VIP: Lukács Miki megadja a módját az ünnepnek

A Bálint Ház Ünnepi zsidó nagykövete vagyok, így én a pészahot tartom, amit sokszor zsidó húsvétnak mondanak, de ez helytelen megnevezés. A pészah fontos hagyomány számomra, idén április 12-én kezdődött naplementekor, nagyon szeretem ezt az ünnepet. Gyerekkoromban a húsvétot is tartottuk olyan formában, hogy locsolkodtam és kaptam érte pénzt, de a tojáskeresést is egy tök izgalmas dolognak tartom a gyerekek szempontjából. Mi fogjuk tartani a katolikus és a zsidó ünnepet is