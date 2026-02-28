Ez igen: Lissák Laura még síelés közben is lélegzetelállító

Lissák Laura mindenhol megtalálja a módját, hogy divatosan lépjen kamera elé, és mostani vakációján sincs ez másképp.

Lissák Laura apjával nyaral

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Laura ezúttal apukájával látogatott el síelni, és a lejtőn nem akárhogyan száguldott lefelé. A Dancing with the Stars táncosa egy piros kezeslábasban pózolt a kamerának, amelyhez nemcsak a táskáját, de a szemüvegét, sőt még a körmeit is hozzáillesztette.

A 24 óráig elérhető történetében egy videón profin csúszik lefelé a lejtőn, de apukájával közös szelfit is megosztott - ő feketében csúszott lánya mellett.

De jó ruci! Neked minden jól áll!

- írta egy hozzászóló.