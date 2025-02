Szétnyílt a felső: kitárulkozott Lissák Laura

Akik nézték a Danincig with the Starst, azok számára nem lehet ismeretlen Lissák Laura neve, hiszen a táncosnő négy évadon keresztül a parketten kápráztatta el a nézőket, az ötödik szériában pedig már a produkció háttérműsorának volt a házigazdája, de feltűnt már több más TV2-es műsorban is.

Lissák Laura megmutatta vonzó dekoltázsát Fotó: Olajos Piroska

Lissák Laura a közösségi oldalán is igen aktív. A csinos táncosnő pedig most egy bevállalós fotóval jelentkezett. A TV2 sztárjának a szétnyílt a fehér felsője, így kivillant az alatt viselt fehér topja, amiben megmutatta vonzó dekoltázsát.

Lehetőségünk volt résztvenni a legcsodálatosabb városban, a L’Oréal Paris innovációinak termékbemutatóján. Minden egyes részlet elvarázsolt, nem beszélve az újdonságokról, amik közül többet is volt lehetőségünk kipróbálni. Hálás vagyok minden percért

