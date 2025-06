"Lenyűgözően gyönyörű vagy" – mélyen kivágott felsőben tündökölt Lissák Laura

Lissák Laurát a Dancing with the Stars-ban ismerhette meg az ország. A gyönyörű táncosnő, aki két évvel ezelőtt egészen a harmadik helyig táncolta magát T. Danny oldalán, tavaly már nem versenyzett a trófeáért. Laura ugyanis a Dancing háttérműsorát vezette, ami habár új feladatkör volt számára, nagyon szerette. Sikere akkora volt, hogy nemrég A Nagy Duettben ő váltotta Iszak Esztert is az utolsó adások során.

A gyönyörű táncos tehát nem unatkozik, napjai tele vannak műsorvezetői feladatokkal mindamellett, hogy kiskutyájára, Zserbóra is vigyáznia kell, és különböző eseményeken kell részt vennie. Legutóbb például a Várkert Bazárban jelent meg, méghozzá egy mélyen kivágott, fehér felsőben, amelyet látva követői nem is bírták szó nélkül hagyni a látottakat.

Lenyűgözően gyönyörű vagy.

"Gyönyörű vagy."

Nagyon csinos vagy, Lau

– özönlöttek számára a bókok.

