Szívszorító felvétel került nyilvánosságra Lehoczki Lászlóról - Hang nélkül is megértette kutyája, Hope

Lehetetlen könnyek nélkül végignézni Lehoczki László feleségének új posztját. A gyászoló feleség megosztott egy felvételt arról az időszakról, amikor az egykori kiképző már nem tudott beszélni, de kíváncsi volt, hogy így is együtt tud-e dolgozni kutyájával, Hope-pal. A videó egyértelműen bizonyítja: kutya és gazdája hang nélkül, mozdulatokal és érzésekkel is megértette egymást...
A műtét után kb fél évvel egy gyakorlat kis részlete
– kezdte bejegyzésében Lehoczki László özvegye. Hozzátette, hogy a Spider Mentőcsoport vezetője ekkor már nem tudott beszélni és kiváncsi volt, hogy hang nélkül együtt tudnak-e működni kutyájával, Hope-pal.
Mivel profi kiképző volt, nem volt kérdés, de biztosra akart menni. A videó önmagáért beszél. Tökéletes összhangban voltak. Nem hiszem, hogy sokan képesek erre a világon. Nagyon nehéz egy-egy keresésnél csak és kizárólag jelekkel irányítani a kutyát. Egy árva hang nélkül. De Ő kivételes ember volt. Tudásban is és emberileg is
A felvételen látni, ahogy Lehoczki László lassan lépked és mutatja jeleket kutyájának, aki szinte minden egyes mozdulatából leolvassa, mit kell tennie. A szívszorító jelenetek egyben meghatóak, másfelől bemutatják a mentőkutya képzés úttörőjének kivételességét és zsenialitását.
Annyira meg akart gyógyulni. Annyira igyekezett. Annyira reménykedett. Annyira bízott. Nagyon nagy erő volt benne, de sajnos nem sikerült. Ezegyszer alul maradt a küzdelemben. De az emlékeinket senki nem tudja elvenni. És ameddig emlékezünk rá, visszük tovább az Ő hagyatékát, az örökségét, az életútját, addig itt lesz velünk. Míg világ a világ
