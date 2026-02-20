Szívszorító felvétel került nyilvánosságra Lehoczki Lászlóról - Hang nélkül is megértette kutyája, Hope

Lehetetlen könnyek nélkül végignézni Lehoczki László feleségének új posztját. A gyászoló feleség megosztott egy felvételt arról az időszakról, amikor az egykori kiképző már nem tudott beszélni, de kíváncsi volt, hogy így is együtt tud-e dolgozni kutyájával, Hope-pal. A videó egyértelműen bizonyítja: kutya és gazdája hang nélkül, mozdulatokal és érzésekkel is megértette egymást...

Szívszorító felvétel Lehoczki László egyik utolsó gyakorlatáról

Forrás: YouTube

Szívszorító felvétel került elő Lehoczki Lászlóról és kutyájáról

A műtét után kb fél évvel egy gyakorlat kis részlete

– kezdte bejegyzésében Lehoczki László özvegye. Hozzátette, hogy a Spider Mentőcsoport vezetője ekkor már nem tudott beszélni és kiváncsi volt, hogy hang nélkül együtt tudnak-e működni kutyájával, Hope-pal.

Mivel profi kiképző volt, nem volt kérdés, de biztosra akart menni. A videó önmagáért beszél. Tökéletes összhangban voltak. Nem hiszem, hogy sokan képesek erre a világon. Nagyon nehéz egy-egy keresésnél csak és kizárólag jelekkel irányítani a kutyát. Egy árva hang nélkül. De Ő kivételes ember volt. Tudásban is és emberileg is

A felvételen látni, ahogy Lehoczki László lassan lépked és mutatja jeleket kutyájának, aki szinte minden egyes mozdulatából leolvassa, mit kell tennie. A szívszorító jelenetek egyben meghatóak, másfelől bemutatják a mentőkutya képzés úttörőjének kivételességét és zsenialitását.