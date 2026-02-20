HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító felvétel került nyilvánosságra Lehoczki Lászlóról - Hang nélkül is megértette kutyája, Hope

Lehoczki László
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 20:05
Spider Mentőcsoportvideó
Megható felvétel! Lehoczki Lászlót hang nélkül is megértette kutyája, Hope.

Lehetetlen könnyek nélkül végignézni Lehoczki László feleségének új posztját. A gyászoló feleség megosztott egy felvételt arról az időszakról, amikor az egykori kiképző már nem tudott beszélni, de kíváncsi volt, hogy így is együtt tud-e dolgozni kutyájával, Hope-pal. A videó egyértelműen bizonyítja: kutya és gazdája hang nélkül, mozdulatokal és érzésekkel is megértette egymást...

Szívszorító felvétel került elő Lehoczki Lászlóról és kutyájáról
Szívszorító felvétel Lehoczki László egyik utolsó gyakorlatáról
Forrás: YouTube

Szívszorító felvétel került elő Lehoczki Lászlóról és kutyájáról

A műtét után kb fél évvel egy gyakorlat kis részlete

– kezdte bejegyzésében Lehoczki László özvegye. Hozzátette, hogy a Spider Mentőcsoport vezetője ekkor már nem tudott beszélni és kiváncsi volt, hogy hang nélkül együtt tudnak-e működni kutyájával, Hope-pal.

Mivel profi kiképző volt, nem volt kérdés, de biztosra akart menni. A videó önmagáért beszél. Tökéletes összhangban voltak. Nem hiszem, hogy sokan képesek erre a világon. Nagyon nehéz egy-egy keresésnél csak és kizárólag jelekkel irányítani a kutyát. Egy árva hang nélkül. De Ő kivételes ember volt. Tudásban is és emberileg is

A felvételen látni, ahogy Lehoczki László lassan lépked és mutatja jeleket kutyájának, aki szinte minden egyes mozdulatából leolvassa, mit kell tennie. A szívszorító jelenetek egyben meghatóak, másfelől bemutatják a mentőkutya képzés úttörőjének kivételességét és zsenialitását.

Annyira meg akart gyógyulni. Annyira igyekezett. Annyira reménykedett. Annyira bízott. Nagyon nagy erő volt benne, de sajnos nem sikerült. Ezegyszer alul maradt a küzdelemben. De az emlékeinket senki nem tudja elvenni. És ameddig emlékezünk rá, visszük tovább az Ő hagyatékát, az örökségét, az életútját,  addig itt lesz velünk. Míg világ a világ

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu