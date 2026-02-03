Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Félelmeiről vallott Kulcsár Edina: „Vannak helyzetek, amiktől kifejezetten rettegek”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 11:15
A négygyermekes családanya közösségi oldalán vallott félelmeiről. Kulcsár Edina elmondása szerint két fóbiája van, amik jelenleg is részei a mindennapoknak.
Bors
A szerző cikkei

Kulcsár Edina közösségi oldalán elárulta, hogy nagyon jól képes alkalmazkodni a bizonytalan tényezőkhöz. A korábbi szépségkirálynő és családja nemrég egy lakásfelújításon ment keresztül, amit Edina szerint sikerült nagyon jól lehozniuk. Azonban a sztárfeleségnek is vannak olyan fóbiái, amikkel nem tud mit kezdeni, hiába küzd velük évek óta.

Kulcsár Edina és G.w.M
Kulcsár Edina és G.w.M decemberben egyik napról a másikra döntött úgy, hogy felújítják otthonukat (Fotó: Markovics Gábor)

Ezek Kulcsár Edina legnagyobb félelmei

Vannak olyan helyzetek az életben, amiktől kifejezetten rettegek. Talán már többen is tudjátok rólam, ugyanis több műsorban is meséltem már arról, hogy viharfóbiám van. Konkrétan, ha már egy kicsit nagyobb a szél, már akkor is pánikba tudok esni. A másik dolog, amitől rettegek, az a háború

– mesélte közösségi oldalán Edina.

A négygyermekes családanya azt is elárulta, hogy miért tartja fontosnak, hogy erről beszéljen. „Nemrég olvastam, hogy Kijev polgármestere elmondta, hogy csak januárban több mint 600.000 lakos hagyta ott az otthonát a háború miatt. Azért abba durva belegondolni, hogy az ő bizonytalan helyzetük mennyire más, mint amit mi bizonytalannak nevezünk” - mondta videójában Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina 2026-os tervei - BORS
Kulcsár Edina félelmei közül a háború az, ami komoly érzelmeket mozgat meg a négygyermekes családanyában (Fotó: hot! magazin)

Kulcsár Edina szerint érdemes belegondolni mások helyzetébe

Ha ezek az emberek vissza is térnek otthonukba, akkor az sem biztos, hogy meglesz a házuk vagy lebombázták azóta. És az is kérdés, hogy ha visszatérnek, akkor mennyi időre tehetik mindezt. Szerintem nagyon hálásak lehetünk azért, mert itthon nem kell ilyen krízishelyzetekkel szembesülnünk, más felől pedig nem árt átértékelni a saját gondjainkat, mert tőlünk nem messze egészen más életet kénytelenek élni

– számolt be a szomszédos országban zajló háború borzalmairól a családanya.

