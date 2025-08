Kozso és kedvese új szintre emelnék kapcsolatukat: „Szeretném, hogy itt legyen a hasában a kis Kozso is”

Az Ámokfutók legendája 19 évvel ezelőtt ismerte meg kedvesét, Ágicát. Azonban ezután sok évig elválasztotta őket az élet, hogy aztán később újra találkozzanak, és akkor már szárba szökkenhetett a szerelmük. Kozso lassan már 5 éve van együtt párjával, akivel most közösen a Borsnak nyilatkoztak kapcsolatukról.

Kozso párjával együtt szerepelt 2023-ban a TV2 Párharc című műsorában (Fotó: Nagy Zoltán)

Kozso párja mindenben támogatja szerelmét

Kozso nagyon művész lélek, viszont én meg nagyon realista vagyok. Így amikor ő szárnyal, akkor próbálom őt támogatni vagy esetenként visszahúzni a földre. Azonban a támogatás működik mindkét irányba, ugyanis ő segít nekem mindenben, például a sportban is támogat engem. Úgyhogy szerintem remekül kiegészítjük egymást és nagyon jól működünk együtt

– kezdte lapunknak Ágica.

A népszerű előadó nemrégiben belevágott a fogyásba, amiben rengeteg segít neki régi barátja, Schobert Norbi. Viszont a népszerű fitneszmogul mellett az énekest támogatja a párja is, aki már sok éve komoly szinten űzi a futást, olyannyira, hogy már több maratont is végigcsinált. „Nekem azért így könnyebb készülnöm a különféle versenyekre, hogy ott van a szerelmem. Viszont én is ott vagyok neki és segítem a diétában és a mozgásban. Továbbá azt kell mondjam: most már igazán jól halad a fogyása. Nagyon büszke vagyok rá” – vélekedett Kozso kedvese.

Soha nem volt köztük egyszer sem nézeteltérés

„Egymás nélkül nem tudunk létezni, működni: van olyan, hogy elmegyek futni és ő addig azon aggódik, hogy velem mi van, illetve egyszerűen nem találja magát nélkülem. Viszont velem is ez van, hogy amikor elmegyek nélküle valahova, akkor már pár perc múlva is hiányzik. Úgyhogy, amikor távol vagyunk egymástól, akkor is folyamatosan telefonálunk” – folytatta Ágica, majd szerelme átvette a szót.

„Számomra hihetetlen, hogy ennyire tökéletes partnert találtam az én kis Egérkém személyében. Habár én sejtettem már a kapcsolatunk elején is, hogy ennyire jól fogunk együtt működni. A vicces pedig az, hogy nekünk eddig még soha nem volt szinte egyetlen vitánk se, mivel annyira a szeretet jegyében élünk, hogy nincs időnk veszekedni. A mi életünkbe semmilyen szinten nem fér bele az erőszak, a beszólás vagy a piszkálódás” – mondta Kozso.