Végső búcsút vettek Koltai Jánostól: feltűnő, kik hiányoztak a temetésről

Január 16-án jelentették be, hogy elhunyt Koltai János, akit sokan a Szomszédok Gábor Gáboraként ismerhettek. A Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész 91 éves volt: a temetését csütörtökön tartották a Somogy vármegyei Ádánd temetőben, ahol élete utolsó éveit töltötte - tudta meg a Magyar Nemzet.

Megtartották Koltai János temetését / Fotó: Bors/BS

Végső búcsút vettek Koltai Jánostól

Nagybaczoni Nagy Kati rendező a temetés előtt így emlékezett meg a művészről:

János még a legutóbbi nyáron is fantasztikus szellemi állapotban volt, örömmel olvasott fel és mesélt nekünk – ezek a képek maradjanak meg róla.

Az egyházi búcsúztatót követően Bajza Viktória színésznő emlékezett meg róla, aki megható szavakkal idézte fel jellegzetes hangját és játékát.

Felolvasták Bencze Ilona levelét is: „Két éve, amikor Évát elvesztetted, sebzett madár lettél. Most csendben mentél utána – az emlékeink és a szeretetünk veled marad.”

A település nevében Neisz Péter búcsúzott, hangsúlyozva, hogy a faluban nemcsak művészként, hanem barátként is tisztelték a nagyszerű színészt.

A beszámolók szerint egyébként feltűnő volt, hogy a Szomszédok egykori szereplői közül szinte senki sem vett részt a búcsún: a gyászolók között csak Lengyel Katalin, a sorozat „Vica cicája” volt felismerhető. Koltai Jánost végül a felesége, Pap Éva mellett helyezték örök nyugalomra.