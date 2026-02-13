Végső búcsút vettek Koltai Jánostól: feltűnő, kik hiányoztak a temetésről

Január 16-án jelentették be, hogy elhunyt Koltai János, akit sokan a Szomszédok Gábor Gáboraként ismerhettek. A Jászai Mari-díjas magyar színész, díszlettervező, filmrendező, képzőművész 91 éves volt: a temetését csütörtökön tartották a Somogy vármegyei Ádánd temetőben, ahol élete utolsó éveit töltötte - tudta meg a Magyar Nemzet.
Nagybaczoni Nagy Kati rendező a temetés előtt így emlékezett meg a művészről:
János még a legutóbbi nyáron is fantasztikus szellemi állapotban volt, örömmel olvasott fel és mesélt nekünk – ezek a képek maradjanak meg róla.
Az egyházi búcsúztatót követően Bajza Viktória színésznő emlékezett meg róla, aki megható szavakkal idézte fel jellegzetes hangját és játékát.
Felolvasták Bencze Ilona levelét is: „Két éve, amikor Évát elvesztetted, sebzett madár lettél. Most csendben mentél utána – az emlékeink és a szeretetünk veled marad.”
A település nevében Neisz Péter búcsúzott, hangsúlyozva, hogy a faluban nemcsak művészként, hanem barátként is tisztelték a nagyszerű színészt.
A beszámolók szerint egyébként feltűnő volt, hogy a Szomszédok egykori szereplői közül szinte senki sem vett részt a búcsún: a gyászolók között csak Lengyel Katalin, a sorozat „Vica cicája” volt felismerhető. Koltai Jánost végül a felesége, Pap Éva mellett helyezték örök nyugalomra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.