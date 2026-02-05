Rá sem lehet ismerni Kiszel Tündére: új külsővel hódít

Kiszel Tünde 2026-os jubileumi naptára óriási sikert aratott, és a naptárdíva most újabb dedikálásra készül, amihez saját külsejét is egy kicsit feldobta.
Nem csoda, hogy a díva újabb dedikálásra készül, ugyanis idei naptárának sikere még külföldön, Dubai nyaralásán is utolérte. Most azonban még külsejét is feldobta egy kicsit a rajongók kedvéért.
Készülök az esti dedikálásra! Köszönöm a szép frizurát és a kozmetikát!
- írta legújabb Instagram-posztjában.
Kiszel Tünde begöndörített hajjal, frissen festett szemöldökkel és gyönyörű sminkkel várja a rajongókat a csütörtök esti naptár dedikálásra, amit a 18 órától tart a budapesti Dugattyúsban.
