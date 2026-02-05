Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Rá sem lehet ismerni Kiszel Tündére: új külsővel hódít

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 17:55
naptárdívanaptárdedikálás
A naptárdíva rajongói szóhoz sem jutottak.

Kiszel Tünde 2026-os jubileumi naptára óriási sikert aratott, és a naptárdíva most újabb dedikálásra készül, amihez saját külsejét is egy kicsit feldobta.

Újabb naptár dedikálásra készül Kiszel Tünde.
Újabb naptár dedikálásra készül Kiszel Tünde. / Fotó: Szabolcs László

Újabb dedikálásra készül Kiszel Tünde

Nem csoda, hogy a díva újabb dedikálásra készül, ugyanis idei naptárának sikere még külföldön, Dubai nyaralásán is utolérte. Most azonban még külsejét is feldobta egy kicsit a rajongók kedvéért.

Készülök az esti dedikálásra! Köszönöm a szép frizurát és a kozmetikát!

- írta legújabb Instagram-posztjában.

Kiszel Tünde begöndörített hajjal, frissen festett szemöldökkel és gyönyörű sminkkel várja a rajongókat a csütörtök esti naptár dedikálásra, amit a 18 órától tart a budapesti Dugattyúsban.

 

 

