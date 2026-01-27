Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Brutálisan dögös videó: Kiszel Tündéért még Dubajban is megőrülnek

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 13:30
naptárdívaDubaj
A naptárdíva még külföldön is dedikált egy példányt.

Kiszel Tünde naptára elsöprő sikert aratott az év elején, majd ezt követően családjával együtt Dubajba utazott egy kis pihenésre. Azonban úgy tűnik a naptárdíva hírneve külföldre is elért, ugyanis még ott is dedikálnia kellett egy példányt.

Dubajban találkozott egy rajongójával Kiszel Tünde.
Dubajban találkozott egy rajongójával Kiszel Tünde Fotó: Szabolcs László

Kiszel Tünde külföldön sem tudott menekülni hírneve elől

A naptárdívát ezúttal a medence mellett, bikiniben csípte el egy rajongó, aki megkapta Kiszel Tünde naptárának 2026-os dedikált példányát.

Dubaiban is sikeres a 2026-os Jubileumi naptáram!

- írta legújabb Instagram-posztjában.

Úgy tűnik, ahogy rajongói is írták videója alatt, Kiszel Tündéből igazi világsztár lett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
