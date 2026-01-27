Brutálisan dögös videó: Kiszel Tündéért még Dubajban is megőrülnek

Kiszel Tünde naptára elsöprő sikert aratott az év elején, majd ezt követően családjával együtt Dubajba utazott egy kis pihenésre. Azonban úgy tűnik a naptárdíva hírneve külföldre is elért, ugyanis még ott is dedikálnia kellett egy példányt.
A naptárdívát ezúttal a medence mellett, bikiniben csípte el egy rajongó, aki megkapta Kiszel Tünde naptárának 2026-os dedikált példányát.
Dubaiban is sikeres a 2026-os Jubileumi naptáram!
- írta legújabb Instagram-posztjában.
Úgy tűnik, ahogy rajongói is írták videója alatt, Kiszel Tündéből igazi világsztár lett.
