„Szavakkal leírhatatlan” – Elhagyta az országot, brutálisat villantott Kiszel Tünde

Kiszel Tünde ismét hihetetlen helyről jelentkezett be: a Burj Khalifa 125. emeletéről posztolt.

Kiszel Tünde a Burj Khalifánál járt / Fotó: Szabolcs László

Tünde és családja nemrég utazott el Dubajba vakációzni, azóta pedig elkísérhették őt rajongói a medencékhez, jachtokra, sőt még naptárdedikálásra is.

A kilátás még mindig fantasztikus. Sok puszit küldök nektek!

- mondta Tünde, aki már másodszor üzent a magasból szeretett követőinek.

A rajongók, mint mindig, viszonozták Tünde szeretetét, és rengeteg jókívánságot küldtek a nyaraló családnak:

Csodás a kilátás! Ladies, élvezzétek ezt a csodás nyaralást! Puszillak benneteket!

- írta egy kedves hozzászóló.

Kiszel Tünde követőinek üzent