„Szavakkal leírhatatlan” – Elhagyta az országot, brutálisat villantott Kiszel Tünde

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 18:30
Nemcsak a kilátás, hanem a naptárdíva is hihetetlenül fest. Kiszel Tünde ismét csodás helyen járt.
Kiszel Tünde ismét hihetetlen helyről jelentkezett be: a Burj Khalifa 125. emeletéről posztolt.

Tünde és családja nemrég utazott el Dubajba vakációzni, azóta pedig elkísérhették őt rajongói a medencékhez, jachtokra, sőt még naptárdedikálásra is.

A kilátás még mindig fantasztikus. Sok puszit küldök nektek!

- mondta Tünde, aki már másodszor üzent a magasból szeretett követőinek.

A rajongók, mint mindig, viszonozták Tünde szeretetét, és rengeteg jókívánságot küldtek a nyaraló családnak:

Csodás a kilátás! Ladies, élvezzétek ezt a csodás nyaralást! Puszillak benneteket!

- írta egy kedves hozzászóló.

Kiszel Tünde követőinek üzent 

 

