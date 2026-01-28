„Szavakkal leírhatatlan” – Elhagyta az országot, brutálisat villantott Kiszel Tünde

Kiszel Tünde ismét hihetetlen helyről jelentkezett be: a Burj Khalifa 125. emeletéről posztolt.
Tünde és családja nemrég utazott el Dubajba vakációzni, azóta pedig elkísérhették őt rajongói a medencékhez, jachtokra, sőt még naptárdedikálásra is.
A kilátás még mindig fantasztikus. Sok puszit küldök nektek!
- mondta Tünde, aki már másodszor üzent a magasból szeretett követőinek.
A rajongók, mint mindig, viszonozták Tünde szeretetét, és rengeteg jókívánságot küldtek a nyaraló családnak:
Csodás a kilátás! Ladies, élvezzétek ezt a csodás nyaralást! Puszillak benneteket!
- írta egy kedves hozzászóló.
