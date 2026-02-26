Újabb magyar siker külföldön: Király Linda egy világsztárral dolgozik együtt

Ma 22:00-kor érkezik a VIASAT3-ra a Pop, kaja satöbbi című sikerműsor következő adása. Anger Zsolt vendége ezúttal a világhírű énekesnő, Király Linda lesz, aki egy óriási szenzációról számol be.

Király Linda Anger Zsoltnak mesél újabb sikeréről (Fotó: Tulok András)

Király Linda amerikai élvonalba került

A New Yorkban született énekesnő karrierje ismét hatalmas mérföldkőhöz érkezett, melyre nem csak ő maga, hanem az egész ország büszke lehet. Király Linda olyan nevekkel dolgozik együtt, mint Bob Sinclar, a siker pedig nem várat magára sokáig.

Király Viktor testvére nemcsak énekesnőként alkot rendkívülit, hanem dalszerzőként is. Dalszövegei pedig nem csak a kritikusokat és a rajongókat nyűgözik le, hanem a legnagyobb világsztárokat is. Király Linda a Pop, kaja satöbbi műsorában mesél legújabb projektjéről Bob Sinclar francia zenésszel.

Bob Sinclarnek a Groupi című dalát írtam én

– mesélte az énekesnő, majd humorosan hozzátette, hogy a témaválasztás nem az ő kezében volt.

Király Linda ismét egy nagy mérföldkőről számol be, világsztárral dolgozik együtt (Fotó: Tulok András)

Újabb világsztárral dolgozhat együtt

A Sztárban Sztár egykori versenyzője most elárulta, hogy ismét megtisztelő feladatra kapott felkérést: Király Linda újra Bob Sinclarrel dolgozik, ezúttal azonban nem csak szövegírói tehetségét csillogtathatja meg, hanem hangját is.

Nemrég írtam egy új dalt neki. Tetszik neki és úgy néz ki, ezúttal az én hangom is marad rajta, de azt még meglátjuk. Mindenesetre nagyon izgalmas

– mondta boldogan a sztár.

Király Linda nevét nemcsak hazánkban ismerik széles körben, hanem a tengerentúli Amerikában is. Karrierje során számos neves zenésszel dolgozhatott együtt, így ha valaki megemlíti a nevét, egyből tudják kiről is van szó.

„Volt lehetőségem tényleg nagyon komoly embereknek írni dalokat. Nagyon-nagyon szerencsés és hálás vagyok, hogy voltak ilyen lehetőségeim. Néha tényleg szürreális, hogy kikkel dolgoztam együtt” – mesélte az énekesnő.

Hogy kikkel dolgozott még együtt Király Linda és milyen sikereket ér el, az ma este 22:00-kor kiderül a Pop, kaja satöbbi adásából a Viasat 3-on.