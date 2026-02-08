Elöntötték az érzelmek a Kincsvadászok stúdióját: Farkasházi Réka megszólalt elhunyt édesapjáról

Farkasházi Réka édesapja, Farkasházi István elismert Bessenyei György-díjas népművelő, drámapedagógust 2025. január 20-án hunyt el hosszas betegeskedés után. A színésznő az elmúlt egy évben rengeteget küzdött a gyásszal, és többször is írt apjáról közösségi média oldalán, de még a Kincsvadászok műsorában sem tagadta, mennyire nehéz megküzdeni a veszteséggel.

A Kincsvadászokban mesélt édesapjáról Farkasházi Réka. / Fotó: Mediaworks archívum

Édesapjára emlékeztető ereklyével érkezett a Kincsvadászokba a színésznő

A tegnap esti műsorba egy Ady Endrét és Lédát ábrázoló szoborral érkezett a színésznő, amit lánya párjának megbízásából szeretett volna eladni. Azonban hamar kiderült, hogy családja számára Ady "nemcsak" egy magyar költő, hanem emlékeztető is elhunyt édesapjára.

Véletlenül sem szeretnék ezzel haknizni, de nemrég ment el apukám, és ahogy rendezgettük a szobáját, észrevettem, hogy egy kis Ady-mellszobor volt az ágya mellett. Ezért ez különösen fontos nekem, és egy plusz érzelmi kapcsolódást jelent. Szóval, ha nektek nem kell, én lehet, hogy haza fogom vinni.

- mondta Réka kissé meghatódva apja gondolatától.

Végül a szobor nem lelt új gazdára. Bár a szakértőknek is tetszett Borbás Tibor alkotása, nem adták meg érte a 500 000 forintot, így végül Rékával ment haza a szobor.