Kincsvadászok VIP: Demcsák Zsuzsa elképesztő tárggyal érkezett

Szombat este vadonatúj epizóddal folytatódott a TV2 nagysikerű műsora, ahol ezúttal is ismert emberek érkeztek a szakértők, majd a kereskedők elé, hogy értékesnek hitt, izgalmas történettel bíró tárgyaikon továbbadjanak. A Kincsvadászok VIP következő adásában többek közt Demcsák Zsuzsa is feltűnt, aki egy hat darabból álló Herendi készletet kínált Fejes Tamáséknak.

A Kincsvadászok műsorvezetője, Till Attila és a szakértő Kelen Anna is megörült Demcsák Zsuzsa készletének (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Demcsák Zsuzsa édesapja tárgyát hozta

A Farm VIP műsorvezetője csak könyveket gyűjt, mert ő nem tárgyakhoz, hanem emberekhez ragaszkodik. A Kincsvadászok VIP műsorba nem is saját tárggyal érkezett.

„Különleges élmény volt számomra a szereplés a műsorban, már csak azért is, mert ez egy olyan világ, amit eddig nem volt alkalmam megismerni, ugyanis én magam semmit nem gyűjtök” – mesélte a Borsnak Demcsák Zsuzsa, aki nemrég elárulta, nemsokára magára marad.

Híresen semmit nem gyűjtök, nagyon könnyen is szabadulok meg tárgyaktól. Egyedül könyveket gyűjtök, ez viszont nagyon fontos dolog az életemben, van is néhány unikális darabom. Édesanyámnak viszont sok olyan apróság volt a háztartásában, ami az ötletet adta, hogy az egyikkel tudok menni a Kincsvadászokba. Azért ezt a Herendi készletet vittem, mert nagyon tetszik a története!

A különleges kerámia a műsorvezető elhunyt édesapjához kötődik, aki diplomata volt.

„Zseniális a története. Ez egy reprezentációs ajándék, Fidel Castronak készült. Hogyan maradt nálunk, hogyan nem, azt már nem tudom megkérdezni édesapámtól. A szüleim vitrinben őrizték 40 éven keresztül és én annyira jónak tartottam a történetét, hogy ha értéke nincs is, akkor is egy izgalmas tárgy. Azt nem tudni, hogy végül a készlet megjárta-e Kubát, de ez akkor is jó, ha nem jutott ki végül és akkor is, ha kivitték, de Castro visszautasította. Bármelyik történetre azt tudom mondani, hogy nagyon színes és megállja a helyét!”