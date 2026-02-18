"Belém lehet állni nyugodtan, én a munkámat nem szégyellem" - Kiara Lordot nem érdeklik a kritikák

Kiara Lord sokak kedvence lett A Nagy Ő-ben. A végéig eljutott és többen is arra tippeltek, hogy ő a tuti befutó Stohl András számára. A színész azonban másképp döntött. A műsorban is többen bántották Kiarát a munkája miatt, nem tudták elfogadni, hogy felnőttfilmes. Most egy TikTok-videóban mesélte el: egyáltalán nem szégyelli a munkáját és ezzel őt nem lehet megbántani.

Kiara Lord nem szégyelli a munkáját - Fotó: MATE KRISZTIAN

Kiara Lord felnőttfilmes munkáját sem szégyelli

Mint a videóban elmondta, 12 évvel ezelőtt kezdett el felnőttfilmezni, úgyhogy már megedződött, ráadásul nem is nagyon érdekli, hogy mások hogyan ítélik meg őt, vagy a szexmunkásokat általánosságban.

"Az a komment szokott betalálni vagy rosszul esni, amiről tudod, hogy igaz. Viszont én egy jó embernek tartom magam. Igen, a munkám az, ami, de nem szégyellem. Ez a számottevő különbség, hogy olyannal próbálnak bántani, amit én egyébként nem szégyellek. (…) Mintha nem én lettem volna a főszereplő ezekben a filmekben… Az én gondolkodásom és szexualitásom talán nem az átlag emberével vetekszik, nekem ezek a dolgok teljesen belefértek. Ezeket meg akartam csinálni, ki akartam próbálni, és egyáltalán nem tartom sem degradálónak, sem gusztustalannak. Nyilván nem mindenkinek való dolog. Ezeket a filmeket nem titkolom, nem tartom szégyenteljesnek, én ezekre büszke vagyok, akármennyire is morbidnak hangzik ez" - mondta Kiara Lord, aki úgy gondolja, aki szerepel, annak vállalnia kell, hogy mások véleményt mondanak róla.

"Én vállalom, hogy tálcán kínálom magam, és igenis belém lehet állni nyugodtan, mert elbírom, nem okoz gondot. Bár sok negatív kommentet kapok, még annál is több pozitív és kedves üzenetet. Abszolút egálban van, tehát nem hat meg. Szóval még egyszer, összefoglalva: az, aki rendben van az életével, biztos, hogy nem fog mocskolódni a kommentekben, az, aki frusztrált meg baszatlan, az meg igen. Ennyi az egész, nem kell ezekkel komolyan foglalkozni. Én nem foglalkozom velük."



