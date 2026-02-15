A Nagy Ő: Stohl András megszólalt a Borsnak a választásáról

A legújabb évadban Stohl András töltötte be a Bachelor főszerepét: egyedülálló férfiként 20 nő versengett érte és a szívéért, miközben a kamerák előtt ismerkedtek, randiztak és próbálták elmélyíteni a kapcsolatot. A népszerű színész A Nagy Ő fináléjában végül Kiss Krisztát választotta és a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy egyik döntését sem bánta meg a műsorban.

A Nagy Ő 2026 szereplői közül Stohl András végül Kiss Krisztát választotta (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Nagy Ő: Stohl András elárulta, mi fogta meg Krisztában

Pénteken nagy napra ébredt az ország, utolsó adásához érkezett a TV2 egyik legnézettebb műsora. A Nagy Ő döntőjébe Kiara Lord és Kiss Kriszta jutott be, két teljesen eltérő személyiség, két külön világ. András dilemmája nemcsak érzelmi volt, hanem társadalmi is: miközben Kiara a szabadságot, a kiszámíthatatlan szenvedélyt és a botrányosabb megítélést képviselte, Kriszta a nyugalmat, az otthonosságot és a klasszikus női szerepet testesítette meg. A két álomrandi után végül Stohl András Krisztának adta az utolsó rózsáját, ami miatt Kiara Lord gyávának nevezte.

A népszerű színész a Borsnak az utolsó adás után elárulta, hogy a rózsaceremóniák nagyon megviselték érzelmileg és a forgatás alatt az volt a legkellemetlenebb számára, hogy az álomrandikat kivéve kevés idő jutott a randikra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi volt számára a legnehezebb a műsorban.

„Talán az hogy megfeleljek ennyi hölgynek. Hogy beszélgethessek velük, hogy figyeljek rájuk” – válaszolta Stohl András, majd kitért arra, hogy mit tanult a műsor forgatása alatt emberként és férfiként.

Hogy a Nőket tisztelni kell, és sokkal jobban óvni, mint ahogyan, mi férfiak tesszük. S hogy ki a legfontosabb nő az életemben? Minden hölgy fontos az életemben, de nyilván a lányaim a legfontosabbak.

S ha már a lányairól beszélt Stohl András, megkérdeztük, miért Rebekea lányát hívta be egy alkalommal tanácsadónak a műsorba és nem volt- e furcsa, hogy Rebi így belelátott édesapja szerelmi életébe.

„Rebekával rettentően őszinte a viszonyom és ezen semmilyen hölgy nem fog tudni változtatni!”

A Nagy Duett 2026 ítésze azt is elárulta, hogy nincs bűntudata a műsor kapcsán és minden hölggyel kapcsolatban maradt a forgatás után is. Végül rátértünk a legfontosabb kérdésre, mi fogta meg Krisztában annyira, hogy mellette döntött.

„A közös lehetséges életünk lehetősége, ahogyan a szürke hétköznapok is telhetnek.”