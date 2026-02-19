Kiara Lord: „Elkezdtem vadabb dolgokat bevállalni”

Mostanában tele a bulvár sajtó az egykori felnőttfilmes nevével. Kiara Lord eddig sem volt ismeretlen, de a Nagy Ő műsorában nyújtott szereplésével még jobban beégett a köztudatba. A férfiak álma ugyanis harcba szállt Stohl András szívéért, amiről az utolsó pillanatban, a végső döntésénél maradt le.

Kiara Lord / Fotó: TV2

Korábban azt nyilatkozta Kiara Lord, hogy szerinte nem lesz hosszú Buci és Kriszta kapcsolata. Nemrég pedig a Palikék világa című műsor vendége volt, ahol magával kapcsolatban osztott meg részleteket.

Nyilván szóba került korábbi karrierje, amivel kapcsolatban Kiara Lord egészen határozottan állította, hogy már visszavonult. Ugyanis, mint sok más dolgot, azt is megunta az életében. Csak az Onlyfans oldalát hagyta meg egyelőre.

„Nem látom, hogy visszatérek, annyira kimaxoltam ezt. Mivel egyre unalmasabbá és monotonabbá vált a filmezés, elkezdtem olyan dolgokat is bevállalni, amelyek sokkal vadabbak vagy durvábbak. Olyanokat is megcsináltam, amikről azt gondoltam, hogy soha nem tudom megcsinálni fizikailag. Megtettem, és ezek euforikus élmények voltak. De ez a plafon, tovább nem tudok és nem is akarok ezzel foglalkozni ” - mondta Kiara, aki az Oroszlánkirály című meséből választotta magának korábban ezt a nevet, még a Lordot a hangzása miatt biggyesztette utána.

A bombázó azt is elárulta, mivel foglalkozna szívesen a jövőben. Mint elárulta: szeretne saját könyvet kiadni, amiben csábítani tanítja a nőket. Jelenleg pedig online kurzusokat tart életmód témában, és influenszerként egyre több megkeresést kap. Emellett ingatlanokba fektet, továbbá szeretne elvégezni egy cukrásztanfolyamot.

Íme Kiara Lord interjúja