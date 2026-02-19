Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiara Lord: „Elkezdtem vadabb dolgokat bevállalni”

onlyfans
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 19:33
Kiara Lordpalikék világastohl andrás
Komoly döntést hozott meg a barna szépség. Kiara Lord a visszavonulás mellett döntött.
K. C.
A szerző cikkei

Mostanában tele a bulvár sajtó az egykori felnőttfilmes nevével. Kiara Lord eddig sem volt ismeretlen, de a Nagy Ő műsorában nyújtott szereplésével még jobban beégett a köztudatba. A férfiak álma ugyanis harcba szállt Stohl András szívéért, amiről az utolsó pillanatban, a végső döntésénél maradt le.

Kiara Lord
Kiara Lord / Fotó: TV2

Korábban azt nyilatkozta Kiara Lord, hogy szerinte nem lesz hosszú Buci és Kriszta kapcsolata. Nemrég pedig a Palikék világa című műsor vendége volt, ahol magával kapcsolatban osztott meg részleteket.

Nyilván szóba került korábbi karrierje, amivel kapcsolatban Kiara Lord egészen határozottan állította, hogy már visszavonult. Ugyanis, mint sok más dolgot, azt is megunta az életében. Csak az Onlyfans oldalát hagyta meg egyelőre.

„Nem látom, hogy visszatérek, annyira kimaxoltam ezt. Mivel egyre unalmasabbá és monotonabbá vált a filmezés, elkezdtem olyan dolgokat is bevállalni, amelyek sokkal vadabbak vagy durvábbak. Olyanokat is megcsináltam, amikről azt gondoltam, hogy soha nem tudom megcsinálni fizikailag. Megtettem, és ezek euforikus élmények voltak. De ez a plafon, tovább nem tudok és nem is akarok ezzel foglalkozni ” - mondta Kiara, aki az Oroszlánkirály című meséből választotta magának korábban ezt a nevet, még a Lordot a hangzása miatt biggyesztette utána.

A bombázó azt is elárulta, mivel foglalkozna szívesen a jövőben. Mint elárulta: szeretne saját könyvet kiadni, amiben csábítani tanítja a nőket. Jelenleg pedig online kurzusokat tart életmód témában, és influenszerként egyre több megkeresést kap. Emellett ingatlanokba fektet, továbbá szeretne elvégezni egy cukrásztanfolyamot.

Íme Kiara Lord interjúja

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu