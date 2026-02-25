"Az övé mellett szúnyogcsípésnek tűnik a cicim!" - Kiara Lord szerint nehéz lehet óriási melleivel élnie Baj Angelikának

Baj Angelika neve az utóbbi időben szinte mindenhol felbukkan: a felnőttfilmes világból ismert tartalomgyártó rekordméretű implantátumaival és feltűnő megjelenésével vált beszédtémává. Van, aki döbbenten figyeli, mások csodálják a bátorságát, de egy biztos: nem lehet szó nélkül elmenni mellette. A jelenségről Kiara Lord is megszólalt, aki maga sem titkolja plasztikai beavatkozásait, így pontosan tudja, milyen a reflektorfény és a megosztó vélemények kereszttüzében élni.

Kiara Lord és Baj Angelika is hívei a plasztikai beavatkozásoknak, méretekben azonban Kiara nem szeretne ilyen extremitásig eljutni (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord megérti Angelika döntését

Kiara Lord hangsúlyozta, hogy nem áll közeli viszonyban Angelikával, és bár ő maga sem veti meg a plasztikai beavatkozásokat, azért nem tartja valószínűnek, hogy valaha hasonlóan extrém külsőig eljusson.

Nem ismerem személyesen, egyszer találkoztam vele életemben. Személy szerint én abból indulok ki, hogy miket nyilatkozik, illetve amit hallottam róla, és az a tapasztalatom, hogy Angelika egy nagyon kellemes hölgy. Hogy mit művel a testével, az nagyjából olyan lehet, mint amikor például valaki az egész testét széttetoválja. Nem lehet minden embert megérteni, de nem is kell

– kezdte.

Baj Angelika melle jelenleg a legnagyobb kebel Magyarországon, de hamarosan világuralomra is törhet - merthogy további nagyobbító műtéteket tervez (Fotó: Fotó: YouTube)

A méretek kapcsán azt is hozzátette, hogy a látvány önmagában nem döbbenti meg.

Láttam már sok mindent, de az biztos, hogy nehéz lehet ekkora méretekkel élni. Ami viszont nagyon meglepett, hogy tudom, hogy Angelika első implantátuma már nagyobb volt, mint most nekem, pedig egyáltalán nincs kis mellem. Mellette úgy éreztem, hogy egy kis szúnyogcsípés az én cicim

– fogalmazott lapunknak A Nagy Ő sztárja.

A fájdalom egyenesen arányos a kereslettel?

Baj Angelika korábban elárulta, hogy jelenleg 11 kilogrammot nyomnak a mellei, ráadásul ez még nem a végleges méret, hanem biztosan folyamatosan tovább fogja még növelni büszkeségeit. Ekkora súlyt cipelni rövid időre sem könnyű, pláne, ha az ember saját testéről van szó, viszont Kiara úgy véli, az elszántság sokszor mindent felülír.

Angelikának a fanatizmusa mellett biztosan háttérbe szorul a fájdalma. Láttam már mindenfélét, így nem dobom el az agyam ettől

– mondta Kiara Lord Nagy Ő-ben tett szereplését követően, ahol mint ismert, végül nem nyerte el Stohl András szívét.