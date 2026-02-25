Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Az övé mellett szúnyogcsípésnek tűnik a cicim!" - Kiara Lord szerint nehéz lehet óriási melleivel élnie Baj Angelikának

Kiara Lord
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:00
extrém testmódosításmellplasztika
Egyre többet beszélnek Baj Angelika extrém megjelenéséről és rekordméretű implantátumairól, amelyek nem csak itthon kapnak hatalmas figyelmet. Kiara Lord most őszintén elmondta, mit gondol a jelenségről, és azt is, meddig menne el saját külseje átalakításában.
Bors
A szerző cikkei

Baj Angelika neve az utóbbi időben szinte mindenhol felbukkan: a felnőttfilmes világból ismert tartalomgyártó rekordméretű implantátumaival és feltűnő megjelenésével vált beszédtémává. Van, aki döbbenten figyeli, mások csodálják a bátorságát, de egy biztos: nem lehet szó nélkül elmenni mellette. A jelenségről Kiara Lord is megszólalt, aki maga sem titkolja plasztikai beavatkozásait, így pontosan tudja, milyen a reflektorfény és a megosztó vélemények kereszttüzében élni.

Kiara Lord felnőttfilmes, tartalomgyártó
Kiara Lord és Baj Angelika is hívei a plasztikai beavatkozásoknak, méretekben azonban Kiara nem szeretne ilyen extremitásig eljutni (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord megérti Angelika döntését

Kiara Lord hangsúlyozta, hogy nem áll közeli viszonyban Angelikával, és bár ő maga sem veti meg a plasztikai beavatkozásokat, azért nem tartja valószínűnek, hogy valaha hasonlóan extrém külsőig eljusson

Nem ismerem személyesen, egyszer találkoztam vele életemben. Személy szerint én abból indulok ki, hogy miket nyilatkozik, illetve amit hallottam róla, és az a tapasztalatom, hogy Angelika egy nagyon kellemes hölgy. Hogy mit művel a testével, az nagyjából olyan lehet, mint amikor például valaki az egész testét széttetoválja. Nem lehet minden embert megérteni, de nem is kell

 – kezdte.

Baj Angelika
Baj Angelika melle jelenleg a legnagyobb kebel Magyarországon, de hamarosan világuralomra is törhet - merthogy további nagyobbító műtéteket tervez (Fotó: Fotó: YouTube)

A méretek kapcsán azt is hozzátette, hogy a látvány önmagában nem döbbenti meg.

Láttam már sok mindent, de az biztos, hogy nehéz lehet ekkora méretekkel élni. Ami viszont nagyon meglepett, hogy tudom, hogy Angelika első implantátuma már nagyobb volt, mint most nekem, pedig egyáltalán nincs kis mellem. Mellette úgy éreztem, hogy egy kis szúnyogcsípés az én cicim

– fogalmazott lapunknak A Nagy Ő sztárja.

A fájdalom egyenesen arányos a kereslettel?

Baj Angelika korábban elárulta, hogy jelenleg 11 kilogrammot nyomnak a mellei, ráadásul ez még nem a végleges méret, hanem biztosan folyamatosan tovább fogja még növelni büszkeségeit. Ekkora súlyt cipelni rövid időre sem könnyű, pláne, ha az ember saját testéről van szó, viszont Kiara úgy véli, az elszántság sokszor mindent felülír.

Angelikának a fanatizmusa mellett biztosan háttérbe szorul a fájdalma. Láttam már mindenfélét, így nem dobom el az agyam ettől

mondta Kiara Lord Nagy Ő-ben tett szereplését követően, ahol mint ismert, végül nem nyerte el Stohl András szívét.

Kiara Lord felnőttfilmes, tartalomgyártó
Kiara Lord plasztikai beavatkozásokat tervez a későbbiekben, azonban (Fotó: Markovics Gábor)

Baj Angelika műtét előtt is nagy keblekkel volt megáldva 

Bár sok emberben meghökkentést kelthet az extrém külső, kíváncsiak voltunk, hogy a felnőttfilmes világban mennyire lehetnek erre nyitottak a tartalomfogyasztók. Kiara szerint hatalmas rá a kereslet, és nem véletlenül.

Egészen biztos vagyok benne, hogy Angelika százszor jobban keres, mint én. Azt tudom a férfiakról, hogy nagyon is szeretik a furcsaságokat, kirívó eseteket. Biztos vagyok benne, hogy erre óriási igény van, és ebből tudja finanszírozni ezeket a brutálisan drága műtéteket

– mondta Kiara, aki azt is elárulta, hogy jelenleg elégedett magával, de a jövőben elképzelhetőek kisebb beavatkozások, de azért Angelika útjára nem akar lépni.

Most elégedett vagyok magammal, de biztos, hogy lesznek még plasztikai beavatkozásaim. Fel fogom varratni az arcomat előbb-utóbb, és gondolkodom kisebb műtéteken is, például szemhéjplasztikán vagy szemöldökemelésen, hogy kicsit cicásabb legyen a tekintetem. De ez még a jövő zenéje” – zárta gondolatait Kiara Lord.

A téma továbbra is megosztja az embereket, de Kiara szerint mindenkinek joga van a saját testéhez és döntéseihez – még akkor is, ha ezek sokak számára szokatlanok vagy meghökkentőek.

@budapesteye A külső mögött a lélek: Baj Angelika őszintén mesélt életéről!🌹 Baj Angelikát sokan a felnőttfilmes világ karakteres szereplőjeként ismerik, aki még egykori idolja, Lolo Ferrari rekordját is túlszárnyalta. A szenzáció mögött azonban egy kedves, humoros, érzékeny és rendkívül erős nő áll. Interjúnkban megmutatta valódi arcát, és bebizonyította, hogy sokkal több annál, mint amit elsőre gondolnánk. #BajAngelika #AngelikaBaj #interjú #budapesteye ♬ eredeti hang - Budapest Eye

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu