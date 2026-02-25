Végül elcsábította Kiara Lordot? Szerelmes a Házasság első látásra sármos fogdokija!

Óriási fordulatot vett a Házasság első látásra fogdokijának a magánélete: Gaál Zoltán a Borsnak árulta el, hogy új fejezet kezdődött az életében. A realityből ismert sztár körül az elmúlt hónapokban számtalan találgatás látott napvilágot, volt, aki még azt is felvetette, hogy esetleg Kiara Lord oldalán találta meg a boldogságot. A kérdés tehát adta magát: vajon tényleg a HEL egykori sztárja jött össze a botrányhősnővel? A válasz azonban egészen más irányba vezet.

A Házasság első látásra sztárja nagy bejelentést tett (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja fülig szerelmes

Dr. Gaál Zoltán őszintén beszélt arról, hogyan alakult ki a kapcsolata Renivel, akit egyébként már közel egy éve ismer: „Örömmel osztom meg, hogy új fejezet kezdődött az életemben” – vallotta be a sármos fogorvos, majd részletesen mesélni kezdett a kezdetekről. Mint mondta, amikor először találkoztak, Reni még az egyik kollégája párja volt, így akkor egyikük sem gondolta volna, hogy egyszer több lehet közöttük egyszerű ismeretségnél: „Az élet azonban tartogat meglepetéseket” – tette hozzá sejtelmesen.

Egy időre pedig eltávolodtak egymástól...

Fél évvel később, amikor a nő már szingli lett, Zoliban megfogalmazódott az őszinte érdeklődés. Egy közös bulin majdnem egymásra is találtak, ám végül akkor még nem jött el az ő idejük: „Mindkettőnk életében túl nagy volt a káosz, így abban maradtunk, hogy maradjunk barátok” – idézte fel. A barátságukat azonban nem mindenki nézte jó szemmel.

Sajnos még ezt a kapcsolatot is többen próbálták félreértelmezni, és mindkét oldalról akadtak jóakarók, akik féltékenységből közénk álltak. Emiatt egy időre eltávolodtunk egymástól

– árulta el a HEL egykori sztárja.

Születésnapi ajándék a kapcsolatuk

A történet itt még drámaibb fordulatot vett: Reni egy ponton majdnem igent mondott a Házasság első látásra című műsorra is: „Volt egy pont, amikor Reni majdnem igent mondott a Házasság első látásra című műsorra, de végül bölcs döntést hozott, és visszalépett” – mesélte Zoli, aki szerint ekkor még egyikük sem sejtette, hogy végül egymás mellett kötnek ki. A sorsdöntő pillanat nemrég érkezett el, méghozzá a HEL sztárjának a születésnapján:

Nemrég, a születésnapom alkalmából meghívtam őt az ünneplésre – tisztán barátként. Akkor még nem sejtettem, hogy a legnagyobb ajándék az lesz, hogy bizalmat szavaz nekünk, és ad egy esélyt a kapcsolatunknak

– vallotta be meghatódva. A reality-szereplő azt is elmondta, mi ragadta meg benne igazán: „Mindig is szimpatikus volt számomra az életvidámsága, az a képessége, hogy a nehézségek ellenére is őszintén és felszabadultan tud nevetni. Ebbe a nevetésbe szerettem bele” – fogalmazott őszintén.