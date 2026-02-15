Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Kautzky Armand az évértékelőről: Ezért is jöttem, hogy meghallgassam a jövőnket

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 16:05
James Bond magyar hangja is ellátogatott Orbán Viktor évértékelőjére. Kautzky Armand a tisztánlátás miatt érkezett, ami a jövőt illeti.
Bors
A szerző cikkei

Idén is feltűnt a közönség soraiban Kautzky Armand Orbán Viktor évértékelő beszédén. A népszerű színművész rendszeres résztvevője az eseménynek, amely számára nem csupán egy politikai összegzés volt idén, hanem olyan alkalom, ahol a múlt tapasztalataiból kiindulva a jövő irányait is némiképp megértette. A Borsnak elmondta, számára mindig fontos kérdés, hogy milyen kép rajzolódik ki Magyarország következő éveiről.

Kautzky Armand jókedvűen érkezett Orbán Viktor évértékelőjére.
Kautzky Armand Szőke András társaságában tűnt fel Orbán Viktor évértékelőjén (Fotó: Mediaworks)

Kautzky Armand nyomós okkal tért vissza

Kautzky Armand kiemelte, hogy nem véletlenül tér vissza évről évre az évértékelőre: 

Minden évben ellátogatok ide, és nagyon örülök, hogy ezúttal is meghívást kaptam. Azt gondolom, hogy ez egy olyan évértékelő volt, ami bár a múltat vizsgálta, de nekem legalább annyira a jövőnkről is szólt

– fogalmazott James Bond magyar hangja. Szerinte a beszéd valódi súlya abban rejlett, hogy nemcsak számvetés, hanem iránymutatás is volt, amely segít bennünket eligazodni a következő időszak kihívásai között.

Orbán Viktor beszédét hajnali 4-ig írta.
Orbán Viktor beszéde idén is tűpontosra sikeredett (Fotó: Mediaworks)

Reális jövőképet kapott az évértékelőn

A színművész azt is elárulta, tudatosan azért érkezett, hogy választ kapjon a legfontosabb kérdéseire: „Ezért is jöttem, hogy meghallgassam a jövőnket” – mondta, majd hozzátette, hogy bár alapvetően optimistán tekintett előre, a realitásokkal is tisztában szeret lenni: „Amit én elképzelek, az egy nagyon pozitív jövő, de a realitás nem mindig ilyen, és éppen ezért jöttem, hogy megtudjam, mi a valóság.”

Kautzky Armand szerint egy ilyen évértékelő különösen fontos volt egy bizonytalan, gyorsan változó világban, ahol sokan megfeledkeztek a legfontosabb állapotról, ami nem más, mint a béke. Úgy véli, ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a jövőről ne csak vágyak, hanem kézzelfogható tervek mentén gondolkodjunk.

 

