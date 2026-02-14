Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: 2025-ben a háború folytatódott, mi ellenálltunk és kimaradtunk

orosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 14:16 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 14:16
Évértékelő 2026Donald TrumpFideszévértékelőOrbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén arról beszélt, hogy 2025-ben folytatódott az orosz–ukrán háború, ugyanakkor Magyarország ellenállt a külső nyomásnak és kimaradt a konfliktusból.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén arról beszélt, hogy 2025-ben folytatódott az orosz–ukrán háború, ugyanakkor Magyarország ellenállt a külső nyomásnak és kimaradt a konfliktusból. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy 2025 januárjában, az új amerikai elnök hivatalba lépésével az Egyesült Államok kilépett a háborúból. Hozzátette: meglátása szerint, ha Donald Trump lett volna korábban is az elnök, a háború ki sem tört volna. Ezzel szemben – mondta – Joe Biden demokrata elnökként nemcsak támogatta a háborút, hanem szerinte belenyomta az európai országokat is, Magyarország kivételével.

Orbán Viktor
Orbán Viktor a Fidesz Évértékelőjén, 2026.02.14. / Fotó: mw

Orbán Viktor: Magyarország nagy nyomás alatt áll

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország ellenállt ennek a nyomásnak és kimaradt a konfliktusból, ami szerinte fontos tanulság azok számára, akik mindig egy nagyobb hatalomhoz akarnak igazodni, és nem bíznak a szuverén külpolitikában. Úgy vélekedik, hogy míg az egyik amerikai elnök beleszorította a vonakodó európai országokat a háborúba, az utódja kilépett belőle, az érintett európai államok pedig benne ragadtak.

A kormányfő szerint mindez megerősíti, hogy a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele, amelyre – szavai szerint – „úgy kell vigyázni, mint a szemünk fényére”. Hozzátette: a veszélyt nagynak látja, mert Európai Unió brüsszeli intézményei naponta próbálkoznak a közös külpolitika erősítésével. Kitért arra is, hogy a Tisza Párt bejelentette: Magyarországot be kívánja vinni a közös európai külpolitikába.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ez szerinte nem történhet meg, és a kormány álláspontja változatlan abban, hogy Magyarország nem járul hozzá a vétójog elvételéhez.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu