Emlékszel még a Barátok közt Berényi Katájára? Így él most Juga Veronika

A Barátok közt sokáig a magyarok egyik legkedveltebb sorozata volt, amely több ezer nézőt ültetett le a tévéképernyők elé. A Mátyás király tér lakóinak életét követhettük nyomon minden hétköznap este. Bár a sorozatot 2021-ben befejezték, a TikTokon még mindig találkozhatunk egy-egy részével, így az idősebbek nosztalgiázhatnak, a fiatalabbak pedig képbe kerülnek, mi is kötötte le a magyar lakosságot a 2000-es évek elején. Juga Veronika a sorozat óta kerüli a nyilvánosságot, néha azonban bepillantást enged az életébe.

Juga Veronika a Barátok köztből - így él most - Fotó: MW

Juga Veronika így él most

Juga Veronika neve szinte egybeforrt a sorozat Berényi Kata karakterével. A fiatal színésznő az indulástól, 1998-tól 2004-ig játszotta ezt a szerepet, több mint hatezer epizódon keresztül követték a nézők. Tizennyolc éves volt, amikor először került képernyőre. A szereplés átütő sikert hozott a fiatal színésznőnek. Ám Juga Veronika a karrierépítés helyett a családalapítás mellett döntött. Azóta ritkán találkozhatunk vele a médiában, szinte sosem nyilatkozik.

A most már 44 éves Juga Veronika azóta nagycsaládos édesanyává vált: ma már három gyermeke van. Legnagyobb gyermeke már az önállóságot próbálgatja, évek óta dolgozik, és már a legkisebb is iskolás.

Bár a nyilvánosságot kerüli, a közösségi oldalain időnként megoszt egy-egy képet az életéről. Ebből is kiderül, hogy a Barátok közt óta elválaszthatatlan barátnők Farkasházi Rékával, aki Kertész Mónikát alakította a sorozatban. 2004-ben közösen jelentették meg a Csemetéink csemegéi – Egészséges finomságok bébiknek és totyogóknak című, kisgyermekek étkezésével foglalkozó könyvüket.

A közel 30 éve tartó barátságról Juga Veronika ezt írta Instagram-oldalán: „Ezek vagyunk mi, 28 év után. Anyukám mindig azt mondja, hogy nem mennyiség, hanem a minőség számít. Nekem kevés nagyon jó barátom van, akiben megbízom, Ő az egyik. A legrégebbi. Meg az egyik legjobb, aki elfogad minden hülyeségemmel. Meg én is őt.”