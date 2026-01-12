Nagy hibát követett el Horváth Gréta, majdnem megvakult

A második Ázsia Expressz győztese, a legutóbbi Farm VIP második helyezettje, Horváth Gréta meghökkentő sztorit mesélt. Kétségkívül mindig történik vele valami, most épp a szemét szerette volna gyógytani, de a helyzeten csak rontott.

Horváth Gréta a sós vizet szereti, a sót a szembe nem annyira (Fotó: Instagram / Horváth Gréta)

Száraznak éreztem a szemem, úgy gondoltam, hogy kell a só a szobába, jobb lesz tőle a levegő. Igen, de nem tíz kiló, a radiátorra! Úgy voltam vele, hogy csináljunk sószobát, és ráb*sszarintottam a radiátorra egy fél sóbányát

– mesélte az Instagramon, ahol 230 ezren követik. Ekkor jöttek a problémák, de nem csak nála, hanem a barátjánál is.

A páromnak a torkával lett baj, nem bírt nyelni, nem volt nyála, én pedig nem láttam... Sikerült egy lejárt szavatosságú, egyiptomi szemcseppet a szemembe beleküldeni, úgyhogy reggelre nem láttam. Amikor mentem a képzésre, úgy éreztem magam, mintha valami partiból jöttem volna haza, be volt duzzadva a szemem, vörös volt.

„Másfél nap volt, mire újra lett a szememnek valami nedvessége. Egy jó tanács: ha nem akarsz olyan hülye lenni, mint én, nézd meg a szavatossági időt a szemcseppen! Én kicsit benéztem, de úgy voltam vele, hogy ha valamit belenyomok, biztos jobb lesz. Hál’istennek nem kellett orvoshoz menni, de mától újra látok. Nem biztos, hogy tíz kiló só kell, nem tudom, mit gondoltam!” – mesélte megfelelő mennyiségű öniróniával a reality sztár.

Horváth Gréta kapcsolata az Ázsia Expressz után esett szét

Horváth Gréta sokáig táncolt, gyerekként és felnőttként is, első tévés szereplése háttértáncosként volt a Dáridó című műsorban. Később az Ázsia Expresszbe Meggyes Dáviddal jelentkezett, szívós küzdelem, számos kalandos, izgalmas helyzet után meg is nyerték az évadot.

„Nagyon jó helyekre jutottunk el, ahová nem lett volna se pénzem, se bátorságom magamtól elindulni. Életem egyik legcsodálatosabb utazása volt” – mesélte, de az Ázsia Expressz után összeomlott az addig felépített élete.

Horváth Gréta kétszer elvált (Fotó: Instagram / Horváth Gréta)

„Bedöglött a második házasságom, nem akarok erről sokat mondani, megvan róla a véleményem. Maradjunk annyiban, hogy mindenkinek jó, ha befogom a számat, engem nagyon megviselt ez az időszak, volt egy idegösszeomlásom és nagyon nehéz volt itthon a gyerekkel lenni. Neki is nagyon nehéz volt az iskolában, ekkor fogadtam meg, hogy nem fogom őt mutatni többet” – nyilatkozta korábban az influenszer, aki rendszeresen posztol a közösségi médiában, néha alaposan kiosztja az őt bántó kommentelőket, de a tangás, búvárkodós fotója is méltán népszerű lett.