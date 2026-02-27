Babavárás alatt is bomba formában: Szexi videót posztolt a várandós Horváth Csenge

Tavaly novemberben röppentek fel az első hírek arról, hogy Fésűs Nelly lánya kisbabát vár. Végül december 10.-én vetett véget a találgatásoknak Horváth Csenge, aki párjával közös fotóval jelentette be, hogy várandós. Az ötödik hónapjában járó modell most szexi ruhában mutatta meg, mekkora már a pocakja.

Horváth Csenge párja nagyon büszke a modellre (Fotó: MW)

Horváth Csenge várandósan még szexibb lett

Boldogabb nem is lehetne a fiatal modell, aki szerelmes, babát vár és az esküvőjére készül. Horváth Csenge terhessége problémamentes, a kismama csak az elején volt csalódott, ugyanis a babavárás híre hamarabb kiderült, mint ahogy ő bejelenthette volna. Azóta viszont a pocakjában növekvő baba leköti a figyelmét, párjával boldogan készülnek első közös gyermekük érkezésére. Nemrég az is kiderült, hogy a leendő apuka és anyuka egy erdélyi kiránduláson ismerkedtek meg egymással, kapcsolatuk első látásra szerelem volt, így azóta is ingázik Budapest és Erdély között. A tervek szerint ez így is marad, mert Csenge szerint nem nagy a táv, ráadásul úgy látja, utazni egy kisbabával is egyszerű. Annak érdekében, hogy könnyítsék a helyzetet, mindkettejük otthonában készül a babaszoba. Sőt a kismama azt is bevallotta, hogy a gólyahír először mindkettőjüket sokkolta, nem tudták készen állnak-e a családalapításra. De az első sokkot hamar felváltotta az öröm, ami azóta is elkíséri őket. Most pedig a modell bevállalt egy várandós fotózást, amiről egy videót mutatott Instgram sztorijában. Csenge a várandóssága alatt is megőrizte bámulatos alakját, és csak a kerekedő pocakból derül ki, hogy egy új élet növekszik a szíve alatt.

Horváth Csenge kismamaként ragyog csak igazán (Fotó: Instagram)

Többmilliós eljegyzési gyűrű

Horváth Csenge Barabás Ottó párja jelenleg első gyermekét várja, és szinte úsznak a boldogságban, így nem csoda, hogy a házasság is szóba került közöttük. Sőt, a fiatalok már az eljegyzésen is túl vannak, amit a Csenge ujján csillogó hatalmas gyűrű és néhány komment leplezett le először. Egy szakértőt is megkérdeztünk az ékszerrel kapcsolatban, és kiderült, hogy akár több millió forintba is kerülhetett a tisztes távolságból is igencsak jól látható kő.