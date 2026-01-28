Közel a dátum: férjhez megy Horváth Csenge, így éli meg a babavárást

Tavaly ősszel indultak el a találgatások annak kapcsán, hogy a 23 éves modellt babát vár - még mielőtt ő maga bejelenthette volna a hírt. Horváth Csenge terhessége éppen ezért némi csalódottsággal indult, a kismama azonban már nagyon boldog. Fésűs Nelly lánya egy erdélyi üzletemberbe, Barabás Ottóba szeretett bele. A páros a Legénybúcsú című film premierjén jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt, ahol már sokaknak feltűnt Csenge gömbölyödő pocakja. Most az is kiderült, hogyan ismerkedtek meg a szerelmesek.
Horváth Csenge párjával egy családi kiránduláson, Erdélyben ismerkedett meg, és mint azt a modell elárulta, első látásra szerelem volt, így azóta is ingázik Budapest és Erdély között. A tervek szerint ez így is marad, mert Csenge szerint nem nagy a táv, ráadásul úgy látja, utazni egy kisbabával a legegyszerűbb. Annak érdekében, hogy könnyítsék a helyzetet, mindkettejük otthonában készül a babaszoba.
Először mindketten sokkot kaptak az eredmény láttán - vallotta be Csenge, megjegyezte, azt tudta, hogy mással nem vágna bele a családalapításba, de azt azért végig kellett gondolni, hogy készen állnak-e rá. "A kezdeti sokkot hamar felváltotta az öröm. Életemben nem voltam még ilyen boldog!" - nyilatkozta.
Engem Csenge a pozitív teszt után pár órával hívott fel, de bevallom, én már tudtam. Már a lányaimmal való hármas nyaralásunkon észrevettem rajta a változást. Jó párszor láttam őket Elzával sétálni a tengerparton, és Csenge most egészen más volt… De nem akartam akkor, ott rákérdezni, mert úgy hiszem, még ő maga sem sejtette, hogy babát vár, annyira az elején volt. Szóval amikor elmondta, nem lepődtem meg, mondhatni, már vártam a hírt. Az új élet mindig egy csoda.
- árulta el Fésűs Nelly a Story-nak.
Az is kiderült, Vajtó Lajos a nagy hírről úgy értesült, hogy kapott egy kis zoknit Csengétől, amiben volt egy felkérés a nagypapaságra. Természetesen ő is nagyon örült!
Csenge korábban TikTok-videóban mesélt arról, hogyan viseli a várandósságot. Elárulta, noha az élete sokat változott, összességében jól bírja ezt az időszakot. Vannak szokások, amelyeket el kellett engednie – például a megfelelő alvásmennyiséget –, ugyanakkor hangsúlyozta, nem lett hisztis vagy kívánós, és igyekszik megélni minden egyes pillanatot.
Még egész jól bírom, de már abból a szempontból nyilván nem nagyon, hogy vannak olyan szokások, meg olyan dolgok, amiket vagy el kellett engedjek, vagy már abszolút nincsenek az életemben. Ilyen például a megfelelő alvásmennyiség. Ez már nincs, úgyhogy... De egyébként ezen kívül én szerintem nagyon jól bírom. Nem vagyok hisztis, nem vagyok kívánós
– mesélte korábban a gyönyörű kismama.
Horváth Csenge az esküvő kapcsán kiemelte, csak a családdal, a barátokkal szeretnék megosztani az örömünket, mindketten erre vágynak Ottóval. Ugyanakkor a modell ezt nem nagy pocakkal szeretné átélni, de mint elárulta, a polgári esküvő szervezése már folyamatban van:
Szóval hamarosan lesz egy szűk családi szertartás, így néhány hét múlva férjhez megyek.
