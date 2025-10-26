Henry Kettner: „Szorongtam, hogy milyen apa leszek”

Henry Kettner és felesége, Rebeka életük legédesebb és egyben legizgalmasabb fejezeténél tartanak: házasságuk után ugyanis Rebeka már öt hónapos várandós a kislányukkal. Az első trimeszter nem volt könnyű, de már minden rendben van.

Henry Kettner Rebeka mellett áll mindenben - Fotó: archív / hot! magazin

„Az első tizenkét hét nagyon nehéz volt a rengeteg rosszullét miatt, amelyek váratlanul jöttek. Most már jobban vagyok, de az ételeket és a szagokat még nem kedvelem. Olyannyira, hogy új parfümöt rendeltem Henrynek!” – kezdte Rebeka nevetve a hot! magazinnak.

Henry Kettner párja mellett szeretne lenni a szüléskor

Henry Kettner felesége már sokkal jobban bírja a strapát - Fotó: archív / hot! magazin

A kötelező vizsgálatokon felül másik orvoshoz is járnak, hogy minden rendben legyen.

„Az első két hónapban többször felhívtam anyukámat, hogy szerinte készen állok-e az apaságra.”

Szorongtam, hogy milyen apa leszek, de szerencsére ez már elmúlt.

„Szeretnék majd ott lenni a szülésnél is; noha még egy vérvételtől is félek, bevállalom Rebekáért és a kislányunkért” – mondta Henry.

Henry Kettner foglalkozása megmaradt kislánya érkezése után is

Sok szülő hisz különböző babonákban, amelyek megnehezíthetik, de meg is könnyíthetik a készülődést. Egy biztos: Henryéknél még nem készült el teljesen a babaszoba.

„Nagyon babonás vagyok! Több olyan történetet hallottam, ahol kész volt a gyerek szobája, és utána történt valami tragédia. Rebeka úgy van vele, hogy felesleges aggódni, de így jobb a lelkemnek. Egyébként a kislányunk szobájához a stúdiómat „áldozzuk fel”. Már az is megvan, hogy milyenre szeretnénk, és azt is tudjuk, honnan szerzünk be hozzá mindent. Rebeka már hozott haza babaruhákat is, szóval tényleg szinte mindent beszereztünk már” – árulta el a leendő apuka.

A név olyasmi, amit nem a baba választ magának. A szülő saját felelőssége, hogy olyan névre essen a választása, ami mindenki számára kedves, és később nem lehet gúny tárgya.

„A nevét még nem döntöttük el.”

Tudjuk, hogy ez kardinális kérdés egy születendő gyereknél, ugyanis élete vé­géig így hívják majd.

„Emiatt szeretnénk körültekintőek lenni, hogy később ne legyen belőle baja, és ne viccelődjenek vele, ne gúnyolják ki az iskolában.”