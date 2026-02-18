Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Volt sírás” - Dávid Petra élete nehéz időszakáról vallott

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 19:30
változásszemélyi edzőInstagram
Döntések sorozata adja a változást. Dávid Petra nem titkolja, neki sem mindig könnyű.

Teltek, múltak az évek és Dávid Petra egy lehengerlően motiváló személyiséggé nőtte ki magát. A Házasság első látásra üdvöskéjét emberek ezrei követik, figyelik kitartó életútját és tanácsait.

Dávid Petra sokat változott
Dávid Petra sokat változott / Fotó: MW archív

 

Dávid Petra fejlődése legendás

Ugyan ki emlékszik már arra a Dávid Petrára, aki a rossz étkezés és az önbizalomhiány rabja volt? Az változás a lehető legjobb értelemben írta át személyiségét, mert mint fogalmazott, megtanulta, hogy "a test nem szerencse kérdése, hanem döntések sorozata". Közösségi oldalán közzétett előtte-utána posztjából is kiderül, mennyire nem lehetett könnyű az átalakulás útjára lépni. Eredményei azonban magukért beszélnek!

Nem volt gyors. Volt sírás, visszaesés, stressz, szakítás, versenyfelkészülés, újrakezdés…
De volt edzés, volt kitartás, volt fegyelem

- írta.

Hozzátette, pontosan azért tevékenykedik személyi edzőként, mert tudja, milyen érzés elveszettnek lenni. Legfőbb célja, hogy támogatást nyújtson!

 

 

