„Volt sírás” - Dávid Petra élete nehéz időszakáról vallott

Teltek, múltak az évek és Dávid Petra egy lehengerlően motiváló személyiséggé nőtte ki magát. A Házasság első látásra üdvöskéjét emberek ezrei követik, figyelik kitartó életútját és tanácsait.

Dávid Petra sokat változott / Fotó: MW archív

Dávid Petra fejlődése legendás

Ugyan ki emlékszik már arra a Dávid Petrára, aki a rossz étkezés és az önbizalomhiány rabja volt? Az változás a lehető legjobb értelemben írta át személyiségét, mert mint fogalmazott, megtanulta, hogy "a test nem szerencse kérdése, hanem döntések sorozata". Közösségi oldalán közzétett előtte-utána posztjából is kiderül, mennyire nem lehetett könnyű az átalakulás útjára lépni. Eredményei azonban magukért beszélnek!

Nem volt gyors. Volt sírás, visszaesés, stressz, szakítás, versenyfelkészülés, újrakezdés…

De volt edzés, volt kitartás, volt fegyelem

- írta.

Hozzátette, pontosan azért tevékenykedik személyi edzőként, mert tudja, milyen érzés elveszettnek lenni. Legfőbb célja, hogy támogatást nyújtson!