"Cigány orvos, cigány ügyvéd, sikeres vállalkozók!" - G.w.M szerint rengeteg területen el tudnak helyezkedni a hazai romák

G.w.M új videójában osztotta meg véleményét a hazai romák helyzetéről. Elmondta, hogy szerinte nem érdemes tovább fújni a rasszista lufit, mivel egy etnikumnak sem szabadna támadnia egymást. A rapper nemrég megvédte feleségét, Kulcsár Edinát, akit véleménye miatt támadtak - most pedig ő osztotta meg gondolatait. Szerinte a legfontosabb a békesség és a biztonság.
Láttátok a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát? Én ezért komázom!
– kezdte TikTok videójában a rapper.
Ez a nem mindegy! Amikor egy miniszterelnök azt mondja, hogy cigányság szárnyát nem lehet levágni, hagyni kell szárnyalni bennünket!
G.w.M kiemelte, hogy ezzel mélyen egyetért. Majd hozzátette:
Az elmúlt években számtalan támogatást kaptak a romák, amivel sokan éltek is
Majd így folytatta:
Folyamatos integrálás van évek óta, gyerekek! És elég erősek az eredmények
Ezután felsorolta, mennyi szakmában tudtak elhelyezkedni az utóbbi időben a hazai romák és külön gratulált Gáspár Evelinnek - aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként.
Cigány orvos, cigány ügyvéd, sikeres vállalkozók! Cigány rendőrök, cigány diplomaták lettek!
Majd így folytatta:
Emlékeim szerint nem ült még ott a külügyminiszter mellett cigánylány, szóval ez is egy üzenet! Evelin, ezúton gratulálok neked és büszkék vagyunk rád!
Végül G.w.M elmondta, hogy szerinte a legfontosabb, hogy békére és biztonságra kell törekednie Magyarországnak. Szerinte nem jó út a provokáció vonatára felülni és az etnikumoknak sosem szabadna bántaniuk egymást.
