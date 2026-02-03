"Cigány orvos, cigány ügyvéd, sikeres vállalkozók!" - G.w.M szerint rengeteg területen el tudnak helyezkedni a hazai romák

G.w.M új videójában osztotta meg véleményét a hazai romák helyzetéről. Elmondta, hogy szerinte nem érdemes tovább fújni a rasszista lufit, mivel egy etnikumnak sem szabadna támadnia egymást. A rapper nemrég megvédte feleségét, Kulcsár Edinát, akit véleménye miatt támadtak - most pedig ő osztotta meg gondolatait. Szerinte a legfontosabb a békesség és a biztonság.

G.w.M szerint a békesség és a biztonság az első

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

G.w.M szerint a békesség és a biztonság az első

Láttátok a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát? Én ezért komázom!

– kezdte TikTok videójában a rapper.

Ez a nem mindegy! Amikor egy miniszterelnök azt mondja, hogy cigányság szárnyát nem lehet levágni, hagyni kell szárnyalni bennünket!

G.w.M kiemelte, hogy ezzel mélyen egyetért. Majd hozzátette:

Az elmúlt években számtalan támogatást kaptak a romák, amivel sokan éltek is

Majd így folytatta:

Folyamatos integrálás van évek óta, gyerekek! És elég erősek az eredmények

Ezután felsorolta, mennyi szakmában tudtak elhelyezkedni az utóbbi időben a hazai romák és külön gratulált Gáspár Evelinnek - aki a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként.

Cigány orvos, cigány ügyvéd, sikeres vállalkozók! Cigány rendőrök, cigány diplomaták lettek!

Majd így folytatta:

Emlékeim szerint nem ült még ott a külügyminiszter mellett cigánylány, szóval ez is egy üzenet! Evelin, ezúton gratulálok neked és büszkék vagyunk rád!