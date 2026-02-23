Családja közölte a megrendítő hírt, elhunyt Götz Béla

A család és a Madách Színház mély megrendüléssel tudatta, hogy 86 éves korában meghalt Götz Béla Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Tiszti Keresztjével kitűntetett, Tolnay Pál életműdíjas díszlettervező.

Elhunyt Götz Béla, gyászba borultak a szívek

Götz Béla maradandót alkotott

Götz Béla 1940-ben született, és 18 éves korától dolgozott a Madách Színházban. 1976-tól a Madách Színház szcenikusa, majd díszlettervezője lett. Több mint 300 díszlet újító szemléletű alkotójaként örökérvényű hatást gyakorolt a magyar színházművészetre. Nevéhez fűződik a teátrum leghosszabb ideje műsoron lévő előadásának, a Macskák musicaljének díszletterve is. Az évtizedek során országszerte olyan emlékezetes előadások színpadképét álmodta meg, mint a Csíksomlyói Passió és az István, a király királydombi ősbemutatója. Tevékenyen vett részt a Madách Színház 1999-es felújításában, a nézőtér mennyezetén lévő freskó is Götz Béla nagyszerű alkotása. Tudását és tapasztalatát a Képzőművészeti Főiskolán osztotta meg az új generációkkal.

Götz Bélát a Madách Színház saját halottjának tekinti, búcsúztatásáról később adnak tájékoztatást.