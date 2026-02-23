Gyászol az Európai Bizottság, elhunyt Perger István

Gyászhírt osztott meg közösségi oldalán az Európai Bizottság magyarországi képviselete: munkatársuk, a képviselet helyettes vezetője, Perger István elhunyt.

Elhunyt Perger István

Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Így emlékeznek kollégái Perger Istvánra

"István ragyogó és szenvedélyes európaiként nemcsak kivételes szakember volt, hanem melegszívű, karizmatikus kolléga is, akinek energiája, lelkesedése és embersége mindenkit inspirált, aki kapcsolatba került vele. Figyelemre méltó szakmai pályafutása mellett ’A Keletiből Hongkongba’ utazóblog népszerű szerzőjeként, valamint számos rendezvény – például az Európa kulturális sokszínűségét bemutató EU Expressz sorozat – sziporkázó házigazdájaként és moderátoraként is emlékezeteset alkotott" - olvasható a haláláról beszámoló posztban.